Stiri pe aceeasi tema

- Compania farmaceutica americana Moderna a anuntat luni ca vaccinul sau experimental impotriva COVID-19 are eficacitate de 94,5%, conform datelor testelor clinice din faza a treia, relateaza agerpres . Este al doilea vaccin produs de o societate farmaceutica din SUA care prezinta un rezultat incurajator,…

- Agentia Europeana a Medicamentului a anuntat ca a lansat o procedura de evaluare continua a vaccinului Pfizer BioNTech, astfel incat, atunci cand rezultatele finale ale fazei a treia de testare vor fi gata, sa il poata introduce intr-o procedura accelerata de aprobare.

- Angajatorii nu pot forța angajații sa se testeze pentru coronavirus, insa in cazul in care exista suspiciuni de infectare, aceștia pot solicita efectuarea unei testari. Testarea reprezinta o masura de inlaturare a riscurilor privind infectarea cu virusul Sars-cov2, iar in acest sens, testarea negativa…

- Unu din șapte voluntari inscriși pentru testarea vaccinului rusesc impotriva COVID-19 s-a plans ca are efecte secundare, precum stari de slabiciune și dureri musculare, a anunțat ministrul sanatații de la Moscova, relateaza The Moscow Times .

- Dr. Robert Redfield, directorul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA, a declarat, miercuri, ca este puțin probabil ca un vaccin impotriva COVID-19 sa fie disponibil, pe scara larga, mai devreme de sfarșitul verii viitoare, informeaza CNN.Redfield a declarat ca un vaccin anti-coronavirus…

- "Masurile s-au luat atunci cand specialistii au spus ca se poate lua o masura sau alta. Multi cetateni inteleg ca aceasta precautie nu trebuie asteptata doar de la autoritati. Noi putem sa ne ducem viata aproape de normal, cu minime sacrificii. Putem sa oprim raspandirea virusului pana la aparitia…

- Oamenii de stiinta au descoperit ca microproteinele produse de sistemul imunitar al acector animale au capacitatea de a bloca Sars-CoV-2, virusul care provoaca boala infectioasa COVID-19, sa patrunda in celulele organismului uman. Fragmentele de anticorpi, cunoscute si sub denumirea de nanocorpi,…

- Statisticile dovedesc ca Spania trece prin al doilea val al pandemiei si a depasit 412.000 de infectari cu Sars-CoV-2. A crescut si numarul deceselor pana la 116 in ultimele 7 zile si 87 de persoane sunt internate la Terapie Intensiva.Citește și: SURSE PSD - Moțiunea de cenzura intra la vot…