Interviu – Iarna in ochii vedetelor – Tinna Latina: “Mos Craciun este mesagerul lui Dumnezeu.” 1. Sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa perioada a anului? Cu siguranta, sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa si speciala perioada a anul, deoarece, ne uneste, ne face sa ne detasam pentru un moment de probleme si ne face sa fim mai empatici unii cu ceilalti. 2. Care este cel mai frumos cadou primit? Cel mai frumos cadou primit de Craciun este o rochie pe care mi-a daruit-o bunica mea. 3. Dar cel mai apreciat cadou daruit? Cel mai apreciat cadou daruit, consider ca este acela dat din tot sufletul, eventual ceva realizat de catre noi, fie o felicitare realizata handmade,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Decembrie, așa cum știm de la comercianți, este luna cadourilor. BNR a anticipat Sarbatorile de Iarna și a așezat cateva ornamente (intervenții in piața valutara) pentru a bucura leul, inca din noiembrie, luna „sindromului importurilor”, așa cum o caracteriza un consilier al guvernatorului BNR. Pentru…

- Perioada sarbatorilor de iarna este una frumoasa, pentru cei mai multi dintre noi, dar este si stresanta, pentru ca vorbim de planificarea cheltuielilor, de planificarea vacantelor sau pur si simplu de relatia cu persoana iubita.

- Coreea de Nord pregateste un cadou neplacut pentru Statele Unite in perioada sarbatorilor de iarna. Avertizarea a fost facut de Phenian prin intermediul unei agentii de presa din peninsula.

- Cu Moș Nicolae, Moș Craciun și locomotiva cu abur spre sarbatorile de iarna, așa ii invita cei din Brad pe localnici și nu numai sa iși inceapa sarbatorile de iarna care debuteaza in luna decembrie. Trenul va circula in zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie. Trenul cu Moș Nicolae va circula in data…

- In perioada de vanzari ocazionate de Black Friday si de sarbatorile de iarna, infractorii cibernetici vizeaza clientii site-urilor de comert electronic – in special cele de imbracaminte, incaltaminte, cadouri, jucarii si bijuterii, arata un raport transmis de producatorul rus de solutii de…

- Vineri (15 Noiembrie) 16:15 – Cenușareasa și prințul misterios (SUA, animație, 90 min., 2019) – 3D, dublaj roman, AG 16:30 – Povești de pe malul lacului: Iarna la Marea de Stuf (Ungaria, animație, 70 min., 2019) – subtitarare romana, AG 18:00 – Marea provocare: Le Mans ’66 (SUA, acțiune, biographic,…

- Autoritațile județene fac pregatiri pentru sarbatorile de iarna. Se anunța o parada spectaculoasa de 1 Decembrie, vehiculele militare fiind scoase in centrul Buzaului spre a fi admirate de la cei mai mici pana la bunici. Bugetul acordat de autoritațile județene va fi suplimentat. In ședința de joi a…

- Sarbatorile de iarna sunt un prilej de a-i avea pe cei dragi alaturi, de a celebra noul an si de a avea speranțe mai bune de viitor. Pentru prea mulți, insa, aceasta perioada a anului nu este decat o alta ocazie de a-și aminti de greutați și lipsuri. La Petrila, o mana de oameni lanseaza o invitație…