- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a discutat, joi la Bruxelles, cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, despre MCV și despre riscurile pentru democrație și incalcarile drepturilor cetațenilor prin protocoalele SRI și instituții din Justiție."Cei doi oficiali…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, joi, pe Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare in dosarul DGASPC Teleorman in legatura cu angajarea in aceasta institutie a doua persoane care de fapt lucrau pentru organizatia PSD. Decizia nu este definitiva.Ecaterina Andronescu,…

- Serviciul Roman de Informații a publicat, luni, protocolul de cooperare cu Parchetul General și Inalta Curte de Casație și Justiție. Procedura de declasificare a protocolului, lansata la finalul lunii mai de directorul SRI, Eduard Hellvig, s-a incheiat, luni, cu publicarea documentului. Potrivit SRI,…

- Romanian Community Coalition a adresat pe data de 13 iunie 2018 Plenului si Secției pentru judecatori a CSM o solicitare prin care a cerut ca, la proxima ședința a Plenului, "sa ii solicitați doamnei judecator Cristina Tarcea, in prezent președinte al Inaltei Curți de Casație și Justiție, sa clarifice…

- Cate mandate de interceptare pe siguranța naționala a emis ICCJ in ultimii 9 ani. Intr-un raspuns pentru Mediafax, instanța suprema precizeaza ca a emis, in ultimii noua ani, peste 26.000 de mandate de siguranța naționala, intre care doar doua propuneri au fost respinse. „Numarul propunerilor admise,…

- Președintele Comisiei de control al SRI Claudiu Manda a declarat ca Ministerul Justiției ar putea solicita date Parchetelor despre numarul mandatelor cerute, in baza carora Serviciul Roman de Informații a interceptat un numar mare de persoane.Citește și: Un jurnalist roman in SUA, dezvaluire…

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, a demarat procedura de desecretizare a protocolului de cooperare dintre Serviciul Roman de Informatii, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Inalta Curte de Casatie si Justitie, semnat in anul 2009, informeaza SRI printr-un…

- Inspectia Judiciara demareaza un control tematic la toate parchetele din cadrul Ministerului Public privind modalitatea de aplicare a Protocolului de cooperare dintre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) si Serviciul Roman de Informatii (SRI), anunta institutia.