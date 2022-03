Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat miercuri ca Moscova ramane decisa sa obtina demilitarizarea Ucrainei si ca ar trebui sa existe o lista precisa cu arme care sa nu poata fi desfasurate niciodata pe teritoriul ucrainean, transmite Reuters. „Trebuie identificate tipuri specifice de arme…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a discutat, marți, cu omologul sau chinez, Wang Yi, și i-a cerut acestuia ca Beijingul sa ceara Rusiei sa opreasca razboiul de agresiune pe care il duce impotriva Ucrainei de aproape o saptamana, relateaza Reuters.

- ”Suntem pregatiti de negocieri in orice moment, imediat ce forrtele armate ucrainene ne vor auzi apelul si vor depune armele”, declara Lavrov intr-o conferinta de presa, la o zi de la lansarea ofensivei ruse in Ucraina. Kremlinul a amenintat, la randul sau, cu masuri de retorsiune ”simetrice sau asimetrice”…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a avut astazi o convorbire telefonica cu omologul rus, Serghei Lavrov. Șeful diplomației ruse a prezentat evoluția situației din Ucraina și poziția Rusiei, declarand ca Statele Unite ale Americii și NATO au incalcat angajamentele, continuand extinderea spre Est,…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a anuntat ca a declansat mecanismul de reducere a riscurilor, potrivit Documentului de la Viena. Kievul cere astfel Rusiei sa explice in detaliu activitatile militare pe care le desfasoara in apropierea teritoriului Ucrainei. Rusia trebuie sa ofere explicații…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat ca exista patru cai de descurajare a Federației Ruse, pe fondul amenințarii cu o noua invazie a Ucrainei, potrivit RBC și Rador.Potrivit oficialului, în primul rând, este nevoie de un mesaj coordonat din punct de vedere politic…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri in timpul unei conferințe de presa ca „rabdarea” Rusiei „s-a incheiat”, iar „acum e timp ca lucrurile sa se miște”, „Rabdarea noastra s-a incheiat. Am avut foarte multa, am așteptat un raspuns specific la propunerile noastre, acum e timpul…

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau rus Vladimir Putin vor avea marti o intrevedere prin videoconferinta, au anuntat sambata Kremlinul si un oficial al Casei Albe, o discutie foarte asteptata intr-un moment de varf al tensiunilor intre Moscova si Occident legate de Ucraina, relateaza agentiile…