David Carroll, profesor universitar asociat la Parsons School of Design din New York, este primul cetatean american care si-a cerut inapoi datele personale colectate de pe retelele de socializare de la compania britanica Cambrigde Analytica/SCL, este primul cetatean care a primit din partea acestei companii profilul sau de alegator si este in acelasi timp prima persoana care a dat in judecata firma Cambridge Analytica/SCL pe teritoriul statului britanic, declansand astfel primul caz inovator legal de protectie a datelor personale de pe retelele de socializare.

Intr-un interviu pentru Sorina…