- Un cutremur a zguduit luni sud-estul Turciei, provocand moartea unei persoane, ranirea a 69 de oameni și prabușirea unor cladiri, au anunțat autoritațile turce, transmite Reuters. Acesta a avut loc la trei saptamani dupa un cutremur puternic care a ucis peste 50.000 de persoane in Turcia și Siria. Yunus…

- Cutremurele puternice care au lovit luni Turcia și Siria, cu magnitudini de 6,4 și 5,8 pe Richter, au fost urmate de cel puțin doua replici, potrivit agentiei turce de ajutorare Afad. Primul cutremur, cu magnitudinea 6,4 si cu epicentru Defne, un district din apropiere de Antakya (Turcia), s-a produs…

- Doi dezvoltatori imobiliari au fost arestați la Istanbul, dupa ce blocurile construite de ei s-au prabușit din cauza cutremurelor care au lovit, luni, Turcia. Mehmet Yasar Coskun, om de afaceri, care a ridicat complexul rezidential Renaissance Residence, a fost retinut de politistii turci pe aeroportul…

- Primul nivel devine mult mai elastic decat restul cladirii, fiindca magazinele, restaurantele și parcarile sunt spații deschise. In momentul in care cutremurul lovește cladirea, parterul preia prea mult din oscilații și cedeaza. Fenomenul se numește „parter flexibil” și este una dintre cauzele prabușirii…

- O femeie a fost scoasa in viata dupa 52 de ore petrecute sub daramaturile unei cladiri care s-a prabusit in urma cutremurelor devastatoare ce au lovit la inceputul acestei saptamani sud-estul Turciei, relateaza miercuri DPA. Imagini difuzate miercuri de postul turc de televiziune NTV arata membri ai…

- Vibratiile puternicelor seisme care au lovit sudul Turciei si tara vecina Siria, provocand moartea a peste 1.000 de persoane in ambele tari, au fost resimtite pana in Groenlanda, a anuntat luni Institutul geologic danez, potrivit AFP.

- Un nou cutremur cu magnitudinea de 7,5 grade a lovit, luni, sud-estul Turciei, a anunțat Institutul american de seismologie, USGS, la cateva ore dupa ce un prim seism a ucis peste 1.000 de persoane in Turcia și Siria. Acest nou cutremur a avut loc la ora 10:24 GMT, la 4 km sud-est de orașul Ekinozu,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a vorbit duminica omologului sau rus Vladimir Putin, intr-o discutie telefonica, despre necesitatea de a „curata” nordul Siriei de fortele kurde, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . „Este important si prioritar ca zona de-a lungul frontierei sa fie curatata…