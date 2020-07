Peste 100 de pacienți cu COVID-19 au avut nevoie de ingrijiri medicale in secția ATI a Spitalului Clinic Județean Mureș, de la inceputul pandemiei și pana in prezent. Mulți dintre ei au pierdut lupta cu viața in ciuda eforturilor cadrelor medicale de a-i salva. Și au fost peste 100 de pacienți in condițiile in care … Post-ul INTERVIU EXCLUSIV: Viața in ATI. Cine ne readuce la viața din COVID-19... Source