- Sportivii romani au cucerit, sambata, doua medalii de aur si una de argint la Campionatele Europene de kaiac-canoe pentru juniori si tineret (Under-23) de la Auronzo (Italia). La junioare, Laura Plesca a obtinut aurul in proba de kaiac-1 pe 1.000 m, cu timpul de 04 min 10 sec 025/1000, fiind urmata…

- Magistratii din cadrul Curtii de Apel Constanta au dispus, ieri, condamnarea a doi barbati, din municipiul Constanta, pentru neluarea de catre proprietarul cainelui sau detinatorul temporar al acestuia a masurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane. Decizia este definitiva. In actul…

- Pentru elevi si studenti, internetul este o unealta importanta. Ii ajuta sa se documenteze, sa faca schimb de cursuri, iar acum chiar sa se motiveze reciproc sa invete. Un adevarat fenomen a luat amploare pe Youtube unde tinerii studenti transmit in direct cand invata pentru examene. "Salut colegi de…

- Sportivii moldoveni continua evoluțiile excelente din acest inceput de vara. Canotorul Oleg Tarnovschi a obținut medalia de bronz la Campionatele Europene de kaiac-canoe desfașurate la Belgrad, in capitala Serbiei.

- Interviu cu prof. Georgeta Susana Coman, director al Liceului Tehnologic „Nicolae Balcescu”, din Intorsura Buzaului Ar fi dorit sa devina psiholog, sa se ingrijeasca de suflete. A ales, in cele din urma, sa devina dascal și sa puna suflet in formarea de caractere. Pasiunea pentru aceasta profesie, dar…

- Crin Antonescu a transmis, joi. un mesaj liberalilor, cu ocazia aniversarii celor 143 de ani de existența a Partidului Național Liberal. "Inca un an se adauga, astazi, la varsta impresionanta a Partidului Național Liberal. Dați-mi voie dragi prieteni sa va trimit un gand bun și sa va spun…

- Exista o ascensiune a "democratiilor iliberale" in Europa, a declarat duminica, intr-un interviu, presedintele francez Emmanuel Macron, care a adaugat ca independenta magistratilor este pusa in pericol in tari ca Polonia si Ungaria, dar si de catre "unii in Romania", salutand in acest context munca…