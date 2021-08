Stiri pe aceeasi tema

- Asa-numitul Program de Promovare a Exporturilor era in fapt o schema de mers in destinatii de lux pe banii contribuabililor, folosita de un grup restrans de firme, multe grupate in ANEIR, arata reprezentantii Ministerului Economiei dupa ce ANEIR a anuntat, joi, ca a depus plangere penala impotriva ministrului…

- Asociatia Nationala a Exportatorilor si Importatorilor din Romania (ANEIR) a anuntat joi ca a facut plangere penala impotriva ministrului Economiei, antreprenoriatului si turismului, Claudiu Nasui, pe care il acuza de abuz in serviciu, atentat la interesele economiei nationale si ale exportatorilor…

- 10.000 de firme au aplicat pentru schema de ajutor HoReCa de 20% din diferența cifrelor de afaceri din 2019 și 2020. Sesiunea de inscrieri s-a incheiat luni seara. Potrivit Ministerului Economiei, procesul de inscriere la schema de ajutor HoReCa s-a incheiat luni la ora 20.00. Au aplicat…

- Perioada de inscriere a firmelor in schema de ajutor HoReCa - compensare de 20% din diferenta de cifra de afaceri intre 2019 si 2020 va fi prelungita cu o saptamana, pana la 26 iulie 2021. Perioada de aplicare a fost deschisa in data de 29 iunie 2021 si era programata sa se inchida pe 20 iulie 2021,…

- Schema de despagubire pentru sectorul HoReCa a fost lansata marti, iar aplicatiile se pot depune pana la data de 20 iulie, a scris pe Facebook ministrul Economiei, Claudiu Nasui. "Procesul de aplicare este foarte simplu si in intregime online. Nu va trebuie decat maximum 3 documente: autorizatia…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a explicat la Antena3 ce presupun proiectele din PNRR dedicate antreprenorilor. ”In principal pentru mediul de afaceri avem o noua filozofie de a acorda banii. Adica nu mai acordam imediat sub forma de granturi, direct la firme, ci dam pentru foarte multe…