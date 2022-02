Interviu emoționant cu o ucraineancă: „Soțul meu a luptat în Afganistan, avem prieteni în Rusia, surori la Leningrad, nu vrea nimeni război” Legaturile dintre ucraineni și ruși sunt atat de stranse incat 45% dintre ucraineni au marturisit, intr-un recent studiu, ca au rude in Rusia, pe care le considera apropiate. Se poate declanșa un razboi intre oameni cu atat de multe fire care ii leaga? Intr-un interviu luat pe strazile din Lviv de reporterul televiziunilor ucrainene care transmit maratonul de Ziua Unitații, preluat de pe streamul TSN , o femeie a facut un apel la pace și a dat un exemplu personal. Ea afirma ca, dupa parerea ei, rusul de rand nu vrea razboi in Ucraina, la fel cum nici ucrainenii nu sunt de acord cu așa ceva. Ea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

