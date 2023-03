Stiri pe aceeasi tema

- Interviu cu Inspector școlar Mihaela Aldea – Zece ani la conducerea școlii, este un timp indelungat. Cu ce dorințe ați inceput și ce ați cules? Ca fiica a satului, responsabilitatea a fost perceputa mult mai intens. In februarie 2013, in Romani funcționau o școala cu personalitate juridica, trei școli…

- (,,Nu veți ști cata bucurie mi-a facut acest interviu! Terapie pentru suflet! Diseara «il sun» pe Dumnezeu ca sa-I povestesc!”) Interviu cu Madalina Andreea MIRON, poeta, președinte al Grupului de Literatura și Arta „Metafore comaneștene” Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca unitatea si solidaritatea aliate pentru Ucraina sunt absolut esentiale si au reprezentat „arma secreta” a tarilor aliate. Acesta a precizat ca sprijinul pentru Ucraina „inseamna sprijin pentru securitatea Romaniei și pentru romani” și ca el va continua…

- Beijingul a fost intotdeauna de partea pacii si a dialogului, este mesajul pe care un diplomat chinez cu rangul cel mai inalt i l-a transmis sefului diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba in cadrul unei intalniri pe care au avut-o la Munchen.

- Un centru specializat pentru prevenția, dar și tratarea victimelor consumului de etnobotanice și a substanțelor psihoactive va fi realizat in Cluj, in urmatorii ani. Proiectul a fost aprobat de Primarie.

- Prefectul Claudia Gilia a transmis un mesaj de prețuire și respect col. Matei Viorel – comandamentul Jandarmeriei Dambovița pana astazi, 12 ianuarie 2023, cand a predat comanda unitații, dat fiind faptul ca a ieșit la pensie. „Am fost onorata sa particip astazi la ceremonialul militar de predare…

- Interviu cu prof. Leonard POPA, jurnalist, scriitor Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l investiți in discursul civic, profesional, literar? Cuvantul e cel care ne da trairea. Un copil care nu vorbeste e un copil bolnav. Asta a spus-o si Blaga, dar el a spus-o intr-un mod foarte…

- Teatrul National Targu Mures – Compania „Liviu Rebreanu" a sarbatorit, in perioada 5 – 15 decembrie, 60 de ani de teatru in limba romana, in cadrul microstagiunii SPOT 60.Directorul artistic al Companiei „Liviu Rebreanu", Dan Radulescu, a vorbit, intr-un interviu acordat Agerpres, despre ce au insemnat…