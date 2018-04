Stiri pe aceeasi tema

- Gelu Duminica (41 de ani) vorbeste despre toate barierele pe care a fost nevoit sa le depaseasca – saracia, rasismul, violenta – din simpla dorinta de a arata ca e altfel decat il etichetau majoritatea oamenilor. Cei din comunitatea roma il percep astazi ca pe un model de urmat. Chiar daca toata viata…

- Smiley a vorbit, intr-un interviu acordat in exclusivitate Gandul.info si MEDIAFAX, despre muzica, creatie, despre surprizele concertului ce va avea loc pe 2 iunie, la Arenele Romane, dar si despre valorile din viata personala.

- Ioana Dragan, medic specialist obtretica-ginecologie, specializata in operatii intrauterine si diagnoza fetala la King's College in Londra, a vorbit intr-un interviu acordat Gandul.info si MEDIAFAX despre valorile din viata ei, cariera si despre alegerea de a profesa in Romania.

- Amalia Enache, vedeta de televiziune, a vorbit, intr-un interviu acordat in exclusivitate Gandul.info si MEDIAFAX, despre valorile din viata ei, despre cariera dar si despre experientele personale, inclusiv pierderea recenta a tatalui ei.

- In urma cu exact 100 de ani, pe 27 martie, Sfatul Tarii a votat prin vot nominal deschis in favoarea Unirii cu Romania, declaratia Sfatului Tarii mentionand ca: "Republica Democratica Moldoveneasca Basarabia , in hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagra si vechile granite cu Austria, rupta de Rusia…

- La inceput de primavara, redactia ZIUA de Constanta si a deschis din nou larg usile, intr o zi de sambata, pentru a i primi pe intelectualii cetatii, profesori universitari si oameni de cultura, preocupati de istoria si farmecul Dobrogei. Distinsii oaspeti au apreciat ambitioasele obiective pe care…

- O familie locuieste sub cerul liber pe strada Dezrobirii langa benzinaria OMV. Au trei copii minori, din care unul este inca sugar. Ceilalti doi copii nu depasesc varsta de 6 ani. S au aciuat de cateva luni de zile pe terenul din apropierea pubelor de gunoi din cartier. Spun ca nu au unde sa locuiasca,…