Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Federala Sanitar-Veterinara din Rusia (Rosselkhoznadzor) a anunațat, vineri, ca a fost produs primul lot de 17.000 de doze de vaccin anti-COVID19 din lume pentru animale, relateaza Reuters, citata de Agerpres . Acest prim lot de vaccinuri impotriva coronavirusului pentru animale va fi furnizat…

- „Trebuie sa ințelegem ca, atunci cand apare o varianta noua, e doar o chestiune de timp pana ajunge peste tot. Sunt de acord ca nu sunt suficiente date. Aceasta tulpina indiana, care are doua mutații (...) este de urmarit in viitor (...) Este o perioada in care nu trebuie sa fim ingrijorați dar trebuie…

- „Trebuie sa ințelegem ca, atunci cand apare o varianta noua, e doar o chestiune de timp pana ajunge peste tot. Sunt de acord ca nu sunt suficiente date. Aceasta tulpina indiana, care are doua mutații (...) este de urmarit in viitor (...) Este o perioada in care nu trebuie sa fim ingrijorați dar trebuie…

- Libertatea publica concomitent cu alte 8 publicații europene datele unei analize a colectivului de jurnaliști ai site-ului Lost in Europe, care dezvaluie cum zeci de mii de migranții minori neinsoțiți continua sa dispara de sub ochii autoritaților din UE. Romania nici macar nu colecteaza date despre…

- ”Cel de-al 88-lea restaurant McDonald’s din Romania se deschide astazi la Brasov, in urma unei investitii de 1,7 milioane euro. Este primul restaurant McDonald’s deschis in 2021 de catre operatorul Premier Restaurants Romania, al cincilea din orasul Brasov si a creat 75 de locuri noi de munca”, a informat…

- Pandemia, criza climatica și conflictele contribuie la creșterea ”alarmanta” a foametei la nivel global, a avertizat Organizația Națiunilor Unite (ONU), potrivit The Guardian. Un recent raport ONU avertizeaza ca foamea acuta va afecta, probabil, peste 20 de țari in urmatoarele cateva luni.Populația…

- Comisia Europeana a anunțat deja inființarea „adeverinței de vaccinare anti-COVID” sau a acelui document care arata ca cineva a trecut prin boala. In Europa nu toate țarile sunt de acord cu emiterea acestui document. Pe de o parte, țari precum Franța atrag atenția ca doar 5% din polulația eligibila din…

- Guava reprezinta o varietate de fructe tropicale bogate in nutrienți, care se consuma in stare cruda, dar și in diverse deserturi, sosuri sau bauturi. Fructele de guava sunt o sursa buna de antioxidanți, vitamina C, potasiu și fibre. Acest conținut remarcabil de nutrienți le ofera multe beneficii pentru…