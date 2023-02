Interviu Deutsche Welle cu Mircea Geoană: ”Putin poate opri acest război” Deutsche Welle: In urma cu un an, președintele rus Putin a inceput razboiul impotriva Ucrainei. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, tocmai a exclus sa renunțe la vreun teritoriu al țarii sale in cadrul unui potențial acord de pace cu Rusia. Dar cum ramane cu NATO? Va sprijini alianța Ucraina atata timp cat trupele rusești controleaza parți din țara, inclusiv Crimeea?Mircea Geoana: Suntem hotarați sa continuam sa sprijinim Ucraina atat timp cat va fi nevoie și, de asemenea, sa ne asiguram ca Ucraina caștiga acest razboi. Deci domnul Putin poate opri acest razboi in orice moment. Daca el… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

