- Doi pompieri australieni voluntari au decedat joi noapte in lupta cu flacarile in apropiere de orasul Sydney, situatie care l-a determinat pe premierul Scott Morrison sa-si scurteze vacanta pentru a reveni mai devreme in tara grav afectata de seceta, informeaza Reuters. Mii de pompieri au fost mobilizati…

- Un pom de Craciun confectionat din ramuri carbonizate si alte resturi ramase in urma incendiilor de vegetatie a fost instalat in principalul cartier financiar din Sydney in semn de amintire pregnanta a incendiilor devastatoare care au facut ravagii in multe regiuni din Australia, informeaza Reuters,…

- Doisprezece koala au fost salvati din calea incendiilor care au izbucnit in apropiere de Sydney, au declarat marti activistii pentru mediu, pe masura ce flacarile devastatoare s-au apropiat din ce in ce mai mult de habitatul acestora, informeaza marti APP, potrivit agerpres.ro.

- Nivelurile de poluare au atins cote "periculoase" la Sydney, iar potrivit datelor oficiale, cele mai ridicate concentratii de particule fine PM 2,5 au ajuns pana la 186 de particule la un milion in nord-vestul orasului, niveluri comparabile cu cele inregistrate in capitala indiana New Delhi. Locuitorii…

- Pompierii australieni, care se luptau cu flacarile duminica pentru a mentine sub control incendiile de vegetatie extinse in urma carora trei persoane si-au pierdut viata, au fost avertizati ca sunt prognozate conditii "catastrofale", propice incendiilor, inclusiv in jurul celui mai mare oras din…