Stiri pe aceeasi tema

- Reintors in țara de la competitia continentala de la Roma, ca dublu campion european la seniori, dar și cu un record mondial in proba de 100 de metri liber, David Popovici spune ca vrea sa se odihneasca puțin, pana la viitoarele competiții, marturisind totuși ca mai are o ambiție, relateaza Știrile…

- David Popovici a fost comparat cu Usain Bolt, unul dintre cei mai mari sportivi ai planetei, de Hans Vandeweghe, un reputat jurnalist belgian, dupa ce tanarul roman a cucerit medaliile europene de aur la 100 și 200 de metri, stabilind și un nou record mondial in prima proba, informeaza Sporza.be , citata…

- Hans Vandeweghe, reputat jurnalist belgian, l-a comparat pe David Popovici cu Usain Bolt, unul dintre cei mai cunoscuți sportivi ai planetei. Tanarul de doar 17 a reușit cea mai importanta performanța sportiva din 2022, conform aceluiași Vandeweghe.

- Eduard Novak, Ministrul Sportului, i-a transmis un mesaj lui David Popovici, dupa aurul la 100 de metri liber la Campionatul European de Inot și recordul mondial stabilit. Popovici a scris istorie pentru Romania la Roma, stabilind un nou record mondial, 46, 86, la 100 metri liber. El l-a depașit pe…

- David Popovici a fost felicitat de brazilianul Cesar Cielo, dupa ce romanul a doborat recordul la 100 metri liber detinut de acesta din 2009. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- David Popovici a cucerit, sambata, medalia de aur la Campionatele Europene de la Roma, in finala probei de 100 de metri liber, cursa in care a doborat și recordul mondial stabilit in urma cu 13 ani de brazilianul Cesar Cielo, informeaza Eurosport.La aflarea veștii ca recordul pe care-l deținea a fost…

- In drumul spre festivitatea de premiere, David Popovici a facut o scurta oprire și le-a mulțumit fanilor și jurnaliștilor prezenți in complexul sportiv Foro Italico de la Roma și a declarat ca nu putea stabili recordul mondial intr-un loc mai bun, a notat Gazeta Sporturilor . „Credeam ca este posibil…

- David Popovici (17 ani), dublul campion mondial, se afla acum la Roma, unde concureaza la Campionatul European. Deja a ajuns in prima finala, cea de 100 de metri liber, reușind un record european. Vineri, David Popovici s-a calificat fara emoții in semifinala probei de 100 de metri liber cu un timp…