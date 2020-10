Stiri pe aceeasi tema

- La noua luni de la depistarea noului coronavirus in China, numarul deceselor cauzate de Covid-19 a ajuns la un milion, potrivit RFI, scrie Mediafax.Epidemiile sunt in creștere in Europa, Orientul Mijlociu și Asia, in special in India, care a inregistrat duminica 9 milioane de cazuri. Organizația…

- Doua milioane de morti de COVID-19, dublul celor care si-au pierdut viata pana in prezent din cauza maladiei, este o cifra "foarte probabila" daca nu se face totul pentru combaterea pandemiei, a avertizat vineri un inalt responsabil al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, relateaza AFP, citata de agerpres.…

- Tensiunea este in creștere la granița dintre China și India. Chinezii spun ca indienii au tras focuri provocatoare și ca au traversat ilegal frontiera din regiunea montana Shenpao, scrie Mediafax.Daca informația va fi confirmata, este pentru prima data in ultimii 45 de ani cand s-au tras focuri…

- Competițiile internaționale “Jocurile Militare 2020” vor demara pe 23 august, simultan cu deschiderea forumului tehnico-militar “Army-2020” și se vor incheia pe 5 septembrie. Toate aceste 13 zile vor presupune sute de etape ale competițiilor tehnico-militare in 13 tipuri de concursuri, pe teritoriul…

- Copii, parinți și bunici, plecam in jurul lumii! Haideți intr-o calatorie virtuala fascinanta care se va transforma intr-o aventura de neuitat! Ce poate fi mai frumos decat sa descoperim impreuna locurile in care se țineau balurile de altadata sau oamenii care au schimbat lumea prin muzica sau talentul…

- Acest proiect va duce copiii, parintii si chiar profesorii in zece tari impresionante prin cultura, istorie si geografie: Romania, Italia, Rusia, China, Mexic, Australia, Germania, India, Egipt si Brazilia.

- S&P inrautațește prognoza privind declinul economiilor emergente la 4,7%, de la 1,8% in aprilie. Creșterea de anul viitor va fi de 5,9% Agentia de evaluare financiara Standard & Poor's (S&P) a inrautatit estimarile privind evolutia economiilor emergente in 2020, din cauza efectelor pandemiei,…

- Este vorba despre un localnic din Guangde, care a fost diagnosticat duminica cu febra Dengue, provocata de un virus letal raspandit de țanțari, potrivit autoritaților sanitare din China, scrie Daily Mail. CIUMA BUBONICA, noul pericol epidemic din China. Anuntul OMS Vestea vine dupa…