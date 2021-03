Stiri pe aceeasi tema

- Expertii din sanatate au o lista de masuri care ar putea fi luate in Capitala si care vor fi discutate maine. Astfel, DSP cere magazinelor sa asigure clientilor patru metri patrati de spatiu in jur, ceea ce inseamna mai putini clienti in magazine.

- Salariul noului Director General al Societații de Transport din Capitala a fost redus la aproape jumatate, a anunțat USR București care considera acest demers ca fiind „unul firesc”. „Proaspat numita conducere a STB SA a decis, in cea mai recenta intalnire, reducerea salariului și bonusurilor anuale…

- Contractul de reabilitare si consolidare a Colegiului National „Carol I“ din Craiova va fi semnat maine, la Prefectura Dolj, in prezenta prim-ministrului Florin Citu. Dupa trei luni de analiza, Compania Nationala de Investitii (CNI), aflata in subordinea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice…

- Senatorul PSD Gabriela Firea a declarat ca amendamentul depus la proiectul de buget care viza alocarea a 100 de milioane de euro pentru modernizarea CET-urilor a fost respins, ea acuzându-i pe parlamentarii USR PLUS ca au votat împotriva, deși au promis ca vor rezolva problema caldurii în…

- Mai multe evenimente dedicate Zilei Nationale Constantin Brancusi vor fi organizate in Capitala, vineri si sambata, in contextul implinirii a 145 de ani de la nasterea marelui sculptor. *** Centrul National de Arta "Tinerimea Romana", in parteneriat cu Muzeul National de Arta al Romaniei, sub patronajul…

- Instalațiile electrice din spitale cedeaza rand pe rand. In aceasta seara a venit randul spitalului Sf.Pantelimon din capitala. Instalatia electrica dintr-un salon de la Terapie Intensiva s-a defectat in aceasta seara. Din cauza fumului gros, salonul a fost evacuat. Starea celor trei pacienti aflati…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost surprins pe partia de schi de la Paltinis, la o zi de la tragedia de la Institutul Matei Bals din Capitala, potrivit Antena3.Conform imaginilor difuzate de Antena3, Klaus Iohannis, echipat in costum complet de schi, s-a oprit din schiat și a avut un scurt dialog cu…

- Reprezentantii Street Delivery anunta pe Facebook ca locuinta situata la intersectia strazilor Arthur Verona cu Dionisie Lupu din Bucuresti, care la fiecare editie a evenimentului stradal oferea un graffiti emblematic realizat de zeci de artisti, a inceput sa fie demolata.