- Razboiul neprovocat pe care președintele Vladimir Putin l-a declanșat in Ucraina s-ar putea sfarși anul acesta, potrivit unui fost general al armatei americane care a avertizat ca Moscova va apela cel mai probabil la armele nucleare daca va fi pe cale sa piarda conflictul, informeaza Insider.

- Suhoi Felon, un avion de vanatoare de generatia a cincea, intrat in serviciu in 2020, ar urma sa fie folosit de rusi pentru misiuni aer-aer sau aer-sol in Ucraina, potrivit serviciilor secrete britanice, relateaza „Le Figaro”, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- NATO trebuie sa creasca productia de arme in contextul in care razboiul din Ucraina se prelungeste, iar nevoia Kievului de materiale militare sporeste, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu difuzat duminica, relateaza luni, 2 ianuarie, DPA și Agerpres . ”De exemplu,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si-a exprimat ingrijorarea ca luptele din Ucraina ar putea scapa de sub control si ar putea sa devina un razboi intre Rusia si NATO, relateaza „The Guardian”. „Daca lucrurile merg prost, pot merge groaznic de prost”, a declarat secretarul general al NATO,…

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a mulțumit, marți, americanilor și polonezilor pentru modul in care au tratat incidentul cu racheta care a explodat la granița dintre Polonia și Ucraina. „In mass media era foarte multa emoție și multe informații. Articolul 5: activare! Nu! Luam lucrurile…