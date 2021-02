Stiri pe aceeasi tema

- A fost exmatriculat dintr-un liceu din Romania, dar a ajuns unul dintre cei mai tineri milionari romani din Silicon Valley. Acum, este un tanar realizat care isi dedica timpul nu doar afacerilor, ci si pasiunilor, iar de curand s-a lansat in muzica alaturi de Ioana Ignat.

- Sebastian Dobrincu vine cu o noua piesa de dragoste dedicata celor care doresc sa se intoarca la persoana iubita: „Inima naiva”, o colaborare cu Ioana Ignat, artista recunoscuta pentru timbrul inconfundabil. „Inima naiva” este o piesa pop cu influența dance, care transmite emoție și regretul desparțirii…

- S-a nascut in Darabani și, la 21 de ani, este cel mai tanar milionar in dolari din Silicon Valley. De o vreme, un alt membru al familiei cucerește scenele și televiziunile din Romania. I se spune ”next generation” și spune ca fratele sau este pentru el un model.

- connect: Pentru cititorii noștri mai puțin conectați la mediile sociale, ne poți spune cine este Mihaela Pantea? Cați ani ai, cu ce te ocupi, ce faci in timpul liber? Mihaela Pantea: Sunt o fata de 22 de ani, pasionata de film și online. Am studiat actoria in București și in Londra, in prezent sunt…

- Filmul documentar „Colectiv", regizat de Alexander Nanau, este propunerea Romaniei pentru o nominalizare la secțiunea „Cel mai bun lungmetraj internațional" a premiilor Oscar in 2021. Romania participa pentru prima oara la premiile Academiei Americane de Film cu un documentar. Lansat la cerere…