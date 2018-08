Interviu cu scriitoarea Anca Mizumschi: ,,Exodul nu este o solutie!"

Stiri pe aceeasi tema

- Economistul si scriitoarea italiana Loretta Napoleoni a lansat la Bookfest volumul "Coreea de Nord. Intre fascinatie si teroare" (Editura Corint) si a vorbit intr-un interviu pentru MEDIAFAX despre distanta dintre mituri si realitate, dar si...

- Liberalii sunt pregatiți sa-și asume guvernarea, daca Guvernul Dancila va fi demis prin moțiune de cenzura, insa „cea mai buna soluție” ar fi alegerile anticipate. O spune chiar președintele PNL, Ludovic Orban, intr-un interviu acordat HotNews. Liderul liberalilor afirma ca a fost formata o echipa de…

- Economistul si scriitoarea italiana Loretta Napoleoni a lansat la Bookfest volumul "Coreea de Nord. Intre fascinatie si teroare" (Editura Corint) si a vorbit intr-un interviu pentru MEDIAFAX despre distanta dintre mituri si realitate, dar si despre fetele nationalismului in Orient si in Occident.

- Celebrul autor Mircea Cartarescu, care a implinit chiar vineri, 1 iunie, 62 de ani, ne introduce in culisele celui mai recent volum de jurnal al sau, intitulat „Un om care scrie“, tratand anii 2011-2017, de scriere ai „Solenoidului“, dar ne si explica de ce, chiar dupa trecerea de 60 de ani, forma mentis…

- Pentru Gina Pistol viața a inceput cu un vis, fara sa știe pe atunci ca toate planurile din copilarie aveau la un moment dat sa devina realitate. In sezonul de poveste „Chefi la cuțite” , prezentatoarea show-ului culinar vorbește despre cum destinul a surprins-o, caci lucrurile la care aspira la o varsta…

- Adrian Neaga e increzator inaintea partidei de diseara, decisiva in tentativa banațenilor de a se salva de la retrogradare. - Domnule Neaga, incep direct: va e frica de Dinamo?- (rade) Nu mi-e frica de nimeni pentru ca știu ce baieți am in vestiar și vad cat de motivați sunt! E adevarat ca ne așteapta…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, sustine intr-un interviu pentru agentia Reuters, ca Guvernul Romaniei va mentine politica de reducere a taxelor si de crestere a salariului minim si a pensiilor pana in anul 2020, in incercarea de a imbunatati standardul de viata.

- Interviu exclusiv cu ministrul Turismului din Israel, Yariv Levin. Acesta a vorbit pentru Libertatea despre mutarea ambasadelor și importanța acestui lucru in lupta cu terorismul. Levin spune ca guvernul israelian se simte jignit de faptul ca in UE mai sunt state care nu au acordat sprijinul țarii pe…