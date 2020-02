INTERVIU cu Robert Hellwagner, CEO Selgros, despre digitalizare È™i experienÈ›e în retail Intr-o industrie competitiva precum cea de retail, jucatorii trebuie sa se alinieze extrem de repede schimbarilor din comportamentul de consum. Este și cazul Selgros, retailer cash&carry, care insa incepe sa mizeze și pe alte segmente de clienți. Am stat de vorba cu Robert Hellwagner, CEO Selgros, despre noua strategie și planurile de dezvoltare ale retailerului. Cand te gandești la cash&carry, printre primele lucruri care iți vin in minte sunt companiile care vin sa-și aprovizioneze magazinele. Accesul se face pe baza unei legitimații de client persoana juridica și, prin urmare,… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol: wall-street.ro

