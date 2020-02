Desi s-a vindecat, femeia este foarte suparata acum, dupa cum reiese dintr-un interviu acordat ziarului Corriere della Sera, tradus de rotalianul.ro. „Noi s-ar putea sa fim și ignoranți, dar cineva a suflat in focul ignoranței noastre", spune ea, referitor la isteria creata și menținuta in tot acest timp.

„Nu am facut-o atat pentru mine, cat pentru cei din Vo’ Euganeo pe care-i aveam in preajma. Ma priveau toți ca și cum aș fi scuipat virusul in cafeaua lor. «Stați liniștiți», le-am spus prietenilor mei, «nu am simptome, probabil rezultatul va fi negativ»”, povestește italianca de 47…