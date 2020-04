Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informatiilor obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 94 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu coronavirus: 56 in Italia, 14 in Franta, 7 in Germania, 6 in Spania, 2 in Namibia, 2 in Indonezia, 2 in Marea Britanie…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, astazi, noul bilanț al pandemiei de coronavirus a romanilor din strainatate. Fața de ieri, nu s-a mai reportat niciun roman in plus infectat sau decedat, situația ramanand aceeași in ultimele 24 ore. „Potrivit informațiilor obținute de misiunile…

- Dupa declarația ministrului interimar al Finanțelor Publice, Florin Cațu, potrivit caruia se estimeaza ca situația actuala ar putea dura cel puțin șase luni și ținand cont inclusiv de previziunile specialiștilor din alte state europene privind durata acestei crize epidemice, Partidul Ecologist Roman…

- Guvernul de la Londra a intensificat, luni, masurile de contracarare a virusului, stopand activitațile sociale și cerand persoanelor vulnerabile sa se izoleze timp de 12 saptamani. Patrick Vallance a afirmat ca impactul masurilor asupra numarului de infectari ar trebui sa se vada in doua-trei…

- Diseara, de la 21.00, vom analiza alaturi de Cristian Diaconescu, Ion M Ionita, Dan Dungaciu, Stefan Ciochinaru și Dan Bucura care sunt prioritațile guvernelor afectate de Coronavirus și cum trebuie sa raspundem cu toții comandamentului starii de urgenta! Vom avea corespondente din Italia, Spania, Marea…

- Romania se afla pe locul trei ca numar de voturi in acest moment, din cele 16 țari care au intrat in finala concursului Arborele European al Anului 2020, cu Bradul multisecular – paznicul Cibinului. Povestea arborelui de pe valea Cibinului a primit 4.387 de voturi. Rezultatele competiției vor fi publicate…

- Medicul din provincia Shandong este o persoana extrem de cunoscuta in China, contul sau de Instagram adunand 338 de mii de urmaritori. Aceasta si-a dezvaluit intr-o postare meseria, declarand ca face tot posibilul pentru a ajuta. "Sunt doctor. Acest lucru trebuie sa fie pe prima linie. Fac…

- Un cetatean roman care se afla in orasul Wuhan doreste sa fie repatriat Foto: Arhiva. Românul care se afla în orasul Wuhan - unde a aparut pentru prima data noul coronavirus - vrea sa fie repatriat. Datele sale au fost deja transmise si înregistrate în evidentele…