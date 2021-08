Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Ofelia Popii a declarat pentru Libertatea ca a fost complet luata prin surprindere cand celebrul regizor american Tim Burton a vizitat-o la cabina pentru a o felicita, dupa spectacolul „Faust”, jucat pe 21 august in cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS). „M-am emoționat.…

- Cineastul american Tim Burton a fost prezent, sambata seara, la Festivalul International de Teatru de la Sibiu, invitat de ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, si de directorul evenimentului, Constantin Chiriac, pentru a viziona spectacolul „Faust” pus in scena de Silviu Purcarete, potrivit news.ro.…

- La invitația Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu, Opera Naționala Romana din Timișoara va fi prezenta la cea de-a XXVIII-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS 2021), cu ultima sa premiera, „La serva padrona”, de Giovanni Battista Pergolesi. Spectacolul, regizat de…

- Proiectul „People Power Partnership” (PPP), in cadrul caruia Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu este partener, include și un spectacol ceva fi prezentat in premiera la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, spectacolul fiind rezultatul colaborarii dintre dansatori din Germania, Romania, și…

- Charlotte Rampling și Sonia Wieder-Atherton se vor întâlni cu publicul din România joi, 26 august, la ora 19:00, în Sala Mare a Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu. O producție Franța - Marea Britanie, „Shakespeare…

- Cinci dintre cele mai apreciate producții ale Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS) – „Faust”, „Mici crime conjugale”, „Povestea prințesei deocheate”, „De cealalta parte a lumii” și „Autobahn” – fac parte din programul primei jumatați a lunii august, iar biletele sunt puse in vanzare. „Faust”,…

- Spectacolul ''Aici'', prezentat in premiera sambata pe scena Teatrului National ''Radu Stanca'', va mai putea fi vizionat in 29 august, in cadrul Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS), informeaza un comunicat de presa transmis, luni, AGERPRES. "Beneficiarii…

- Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu a organizat sambata, 12 iunie 2021, primul eveniment cultural amplu cu public din acest an, odata cu reprezentația spectacolului „Faust”, in regia lui Silviu Purcarete. Spectacolul a fost urmat de un moment de artificii, ca un preambul al Festivalului Internațional…