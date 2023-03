Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova nu poate rezilia, in acest moment, contractul de furnizare gaze naturale cu Gazprom, acestea fiind utilizate pentru asigurarea energiei in Transnistria, pentru a evita o criza umanitara in acea regiune separatista, a declarat, intr-un interviu acordat Agerpres, ministrul Energiei de…

- Contractul cu Centrala de la Cuciurgan privind achiziția energiei electrice va fi renegociat. O spune ministrul Energiei, Victor Parlicov. Potrivit oficialului, Chișinaul va incerca sa obțina un preț mai mic de achiziție decit 73 de dolari pentru un MW cit este in prezent. In același timp, ministrul…

- Republica Moldova nu se confrunta cu un "pericol militar iminent", ci cu un "razboi hibrid" dus de Moscova pentru a "rasturna puterea" proeuropeana de la Chisinau, a declarat luni ministrul moldovean al apararii, Anatolie Nosatii, intr-un interviu acordat agentiei de presa France Presse, anunța Agerpres.In…

- Asistam la un razboi hibrid al Moscovei Șeful Executivului de la Chișinau a susținut miercuri seara, la TVR 1, ca Rusia nu are resurse suficiente pentru escaladarea conflictului din Ucraina și nici nu poate ajunge militar in Republica Moldova. „Republica Moldova se afla intr-adevar chiar alaturi de…