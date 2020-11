Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul județului Maramureș au fost distribuite 500 de afișe in cadrul Campaniei nationale Bright Sky de prevenire a violentei domestice si a violentei de gen. Acestea promoveaza aplicatia digitala gratuita Bright Sky Romania si au fost postate in locuri publice intens circulate. Totodata in mijloacele…

- In Spitalul de Boli Infecțioase – spital COVID – exista 135 paturi dedicate, 112 ocupate cu bolnavi Covid (68 din Baia Mare, 44 din alte localitați), 23 paturi ocupate de suspecți simptomatici. La Spitalul TBC – Spital Suport COVID – sunt 159 paturi funcționale din 210 aprobate in structura spitalului.…

- Dupa infrangerea la trei goluri din Suedia, echipa naționala a Romaniei a venit in Baia Mare pentru meciul cu selecționata Muntenegrului. Dupa tragerea la sorți s-a cautat o locație unde “tricolorii” sa fie sprijiniți așa cum se cuvine, s-a ales Baia Mare, insa, din pacate, Covid-19 a spus “nu” accesului…

- Derby-ul ardelean dintre Baia Mare și Bistrița a adus o noua victorie pentru CS Minaur, 27-23 (14-11), dupa un meci frumos, indarjit, cu aparari tari și un ritm decent. Arbitrii din Vaslui n-au fluierat orice, iar minute de eliminare au fost in total patru, dezavantaj doar pentru Bistrița. Nici șapte…

- Liviu Gherghin are nevoie de ajutorul nostru! Este internat la Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare și are nevoie de PLASMA anticovid de la persoane care nu au fost infectate cu virusul sau au avut COVID-19, dar s-au vindecat. Donatorii de sange trebuie sa aiba Grupa B III, Rh…

- Un accident de circulație s-a produs in urma cu puțin timp, pe drumul național 1 C Baia Mare – Dej, la ieșire din comuna Recea. Din primele informații, un autotorism se afla in afara carosabilului, traficul este ingreunat, iar la fața locului a intervenit un echipaj de poliție. Știre in curs de actualizare…

- Clubul Sportiv XPO Racing organizeaza in perioada 28-30 august 2020 in municipiul Baia Mare și pe DN 18 Pasul Gutai, sub de numirea de „Trofeul Gutai”, etapa a IV a din Campionatul Național de Viteza in Coasta – Total 2020. Viteza in coasta este una din cele mai vechi și mai apreciate competiții automobilistice…