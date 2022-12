Stiri pe aceeasi tema

- O companie de energie din Romania le va oferi oamenilor bonusuri salariale de 3.000 lei. Suma se va vira in mai multe tranșe, iar pana la sfarșitul anului, aproape 12.000 de persoane vor intra in posesia banilor.

- Compania ucraineana pentru energie nucleara, Energoatom, raporteaza ca armata rusa a rapit doi angajați de la Centrala Nucleara Zaporojie, potrivit Reuters, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Sistemul prin care ar fi trebuit sa primim 50 de bani inapoi pentru returnarea oricarui ambalaj de sticla, plastic sau aluminiu se amana. Acest mecanism de garanție-returnare trebuia sa fie deja funcțional inca din aceasta luna, insa Guvernul a decis sa il mai amane cu un an, pentru ca ar fi nevoie…

- SCANDAL de SPIONAJ in Romania: Au loc percheziții DIICOT la o companie din industria energiei SCANDAL de SPIONAJ in Romania: Au loc percheziții DIICOT la o companie din industria energiei Compania NIS Petrol se afla in mijlocul unei anchete penale derulata de procurorii romani, in care planeaza suspiciuni…

- Producatorul auto a declarat ca directorul financiar John Lawler isi va asuma responsabilitatea suplimentara de a supraveghea schimbarea operatiunilor lantului sau global de aprovizionare pana cand va numi un nou sef al acestuia. Industria auto globala trece printr-o transformare rapida, pe masura ce…

- Reprezentanții companiei Blue Air au anunțat joi, printr-un comunicat de presa, ca rambursarea tuturor sumelor datorate pasagerilor care nu au putut zbura din cauza anularii curselor depinde atat de reluarea operațiunilor, cat și de activitatea de vanzare a Blue Air. Reprezentanții companiei susțin…

- Peste 230.000 de pasageri au fost afectati de suspendarea zborurilor din Romania de catre Blue Air. Compania aeriana face noi precizari despre stadiul negocierilor privind repornirea si despre rambursarea banilor pe bilete.