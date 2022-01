Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat joi, dupa ce a purtat discuții cu reprezentanții asociațiilor medicilor de familie, ca 90% dintre acești medici sunt vaccinați impotriva coronavirusului. Prim-ministrul a vorbit despre un ”rol-cheie” pe care medicii de familie il vor avea in gestionarea pandemiei in…

- Bradul creat de Omid Gannadi și Inside Academy a fost adjudecat contra sumei de 110.000 de euro 82.000 de euro au fost oferiți pentru bradul semnat de Ștefania Mircea și echipa de copii de la Salvați Copiii Romania Ministrul Sanatații, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, a vorbit despre modelul de bune…

- Prin preluarea Columna Medical Center, REGINA MARIA ofera o gama completa de servicii adresate sanatații reproductive. Rețeaua de sanatate REGINA MARIA, lider in servicii medicale, anunța preluarea clinicii Columna Medical Center, cea mai mare clinica in reproducerea umana asistata și fertilizare in…

- Salariile medicilor din luna decembrie sunt sub semnul intrebarii. Alexandru Rafila, viitorul ministrul al sanatații, a vorbit de soluții posibile in acest scandal. Critici dure pentru impasul cu salariile medicilor „Aproape jumate din cele 74.000 de cadre medicale care ar putea suferi in decembrie…

- Inspectorii DSP au gasit mai multe nereguli la clinica, chiar și in cazul tratarii artistului Petrica Mițu Stoian. Potrivit Direcției de Sanatate Publica, fișa medicala nu conținea investigațiile de laborator și nici analizele care sa justifice tratamentul cu anticoagulante pe care il urma.Reprezentanții…

- In judetul Bistrita-Nasaud, medicii de familie ofera consultatii de la fereastra. Ei spun ca fac acest lucru pentru binele pacientului, astfel incat acesta sa nu se infecteze in timp ce asteapta sa ii vina randul, uneori si trei sferturi de ora, intr-o sala mica, transmite Rador. Dintre cei 140 de medici…

- Tratamentul cu anticorpi monoclonali a fost administrat in premiera unui pacient diagnosticat cu COVID-19 internat la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui, au anuntat reprezentantii institutiei medicale. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a unitatii medicale, pacientul a avut…

- Kremlinul s-a declarat luni preocupat de suprasolicitarea medicilor care trateaza bolnavi de COVID-19 in Rusia, in timp ce aceasta tara, care inregistreaza cel mai mare numar de morti din Europa asociate acestei boli, a decretat o saptamana nelucratoare pentru a stavili raspandirea noului coronavirus,…