- Seful Clinicii de Ortopedie-Traumatologie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures, dr. Tiberiu Bataga, a devenit primul ortoped din Romania care a fost acceptat ca membru al Comitetului pentru Artroplastia de genunchi ISAKOS, la cel de-al 14-lea Congres Bienal al International Society…

- La Centrul medical de Hipertensiune pulmonara al Spitalului Clinic Județean de Urgența Targu Mureș, a avut loc la inceputul acestei saptamani, o procedura terapeutica intervenționala de Angioplastie pulmonara cu balon (BPA) la o pacienta care suferea de hipertensiune pulmonara. Intervenția a fost realizata…

- Proiectul privind "Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea cu echipamente in vederea reducerii riscului de infectii asociate asistentei medicale in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures" a fost aprobat pentru finantare in cadrul apelului PNRR/2022/C12/MS/I2.4/ Echipamente…

- In cursul zilei de joi, 11 mai, vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, deputatul social-democrat Florin Buicu, a anuntat ca, Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgența (SCJU) Targu Mureș, CJAS Mureș si Ministerul Sanatații trebuie sa se sesizeze cu privire…

- Organizatorul Cursului International de Ortopedie arthroms.ro de la Targu Mures, profesor universitar doctor Tiberiu Bataga, seful Clinicii de Ortopedie-Traumatologie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Targu Mures, sustine ca date fiind recunoasterile internationale ale centrului…

- Ministerul Sanatatii a emis, in data de 20 aprilie 2023, ordinul privind infiintarea unor structuri clinice in structura organizatorica a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures. Este vorba despre urmatoarele structuri: Compartiment clinic diabet zaharat, nutritie si boli metabolice; Compartiment…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Moașei, cerebrata in data de 05 mai 2023, Sectia Clinica Obstetrica-Ginecologie – Sala de Nasteri a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures marcheaza aceasta zi prin organizarea "Ziua portilor deschise". Evenimentul se adreseaza gravidelor care doresc/urmeaza…