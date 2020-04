Interviu cu dr. Daniela Marcoci, directorul de criză de la Spitalul Județean Piatra Neamț – Probleme de triaj și teamă de oprobiu (I) Doctorița Daniela Marcoci a fost numita manager interimar al Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț pe perioada starii de urgența. Activitatea de repunere in funcțiune a circuitelor la spitalul problema de la Suceava, aflat aproape in stare de colaps, a facut din medicul epidemiolog detașat din Neamț varianta logica pentru a ține sub control spitalul din Piatra Neamț . Ce se intampla acum și ce va urma la spitalul județean, ce șanse au nemțenii care vor contacta noul virus ne-am straduit sa aflam din discuția cu noul manager al spitalului din Piatra Neamț. O discuție pe care am imparțit-o… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

