- Ministrul Sanatații, comisarul european pentru Sanatata, Stella Kyriakides și secretarul de stat Andrei Baciu, se vor afla maine, 16 iulie 2021, intr - o vizita de lucru in judetul Dambovita The post Ministrul Sanatații, comisarul european pentru Sanatate, Stella Kyriakides și secretarul de stat Andrei…

- Comisarul pentru sanatate si siguranta alimentara, Stella Kyriakides, a declarat, inaintea vizitei pe care o va efectua vineri, la Bucuresti, ca Romania trebuie sa isi dubleze eforturile de vaccinare pe parcursul verii, avand in vedere ca doar 30% din populatia adulta a fost vaccinata complet, potrivit…

- Sezonul estival pentru turisti in Europa nu este in pericol, in ciuda unei noi cresteri a numarului de infectari cu coronavirus in diverse tari, afirma comisarul european al Economiei, Paolo Gentiloni, potrivit DPA, citata de Agerpres. Intr-un interviu aparut sambata in ziarele grupului media…

- Uniunea Europeana este „pregatita” pentru posibilitatea vaccinarii populației sale cu o a treia doza de Pfizer, pe care producatorii sai o propun , a declarat vineri comisarul european pentru sanatate și siguranța, Stella Kyriakides, potrivit AFP. „Suntem deja pregatiți in cazul in care avem nevoie…

- Ministerul Sanatatii reintroduce lista medicamentelor esentiale. Va exista un preț maximal aprobat. Ministerul Sanatatii reintroduce lista medicamentelor esentiale, care nu ar trebui sa lipseasca din tara. Pentru aceasta categorie de produse, pretul maximal aprobat va fi media celor mai mici trei preturi…

- 7 state europene au introdus deja certificatele verzi sanitare. Sapte state din blocul comunitar s-au conectat, inca de marti, la portalul utilizat pentru certificatele verzi sanitare valabile in Uniunea Europeana, care vor arata daca o persoana a fost vaccinata, a trecut prin boala, sau are test negativ…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, marti seara, ca a discutat cu comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, pentru a ”salva” PNRR, precizand ca reprezentantii Comisiei Europene au inteles importanta dialogului cu Partidul Social Democrat.