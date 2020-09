Stiri pe aceeasi tema

- Comisia a lansat astazi, 12 iulie, o noua versiune a SELFIE , un instrument care ajuta școlile sa valorifice la maximum tehnologiile digitale pentru predare și invațare. In contextul in care școlile incep sa se redeschida in intreaga Europa, instrumentul SELFIE a fost actualizat pentru a le ajuta sa…

- Liderii europeni au ajuns marti la un acord in privinta planului de 750 de miliarde de euro pentru relansarea economiilor lovite de pandemia COVID-19, dupa patru zile de negocieri dure, ce au testat limita tarilor membre de a depasi diviziunile politice interne. Rezultatul acestor negocieri…

- Romania a obtinut 79,9 miliarde de euro, din fonduri europene, pentru rederesarea economica dupa pandemia de coronavirus. Romania s-a obținut 79,9 miliarde de euro pentru proiectele europene, a declarat președintele Klaus Iohannis la Bruxelles, unde s-a ajuns la un acord privind pachetul de redresare…

- Cristian Hatu, președintele Centrului de Evaluare și Analize Educaționale (CEAE), a explicat, intr-un interviu pentru cititorii Libertatea, care sunt cauzele pentru care atat de mulți romani nu cred in existența noului coronavirus și refuza sa poarte masca de protecție. Acest tip de comportament, spune…

- Europa a pierdut in ultimii ani vaste arii de padure ca urmare a intensificarii exploatarilor forestiere, fapt ce reduce capacitatea continentului de a absorbi dioxidul de carbon si ridica provocari in lupta impotriva schimbarilor climatice, potrivit unui raport publicat de revista Nature, relateaza…

- Populatia Uniunii Europene imbatraneste si este de asteptat sa scada dupa 2030, potrivit unui raport al Comisiei Europene publicat miercuri, care evidentiaza provocarile pe care le prezinta aceasta situatie pentru relansarea economiilor afectate de criza coronavirusului, informeaza AFP. ‘Criza a scos…

- Aproape 85% din zonele pentru scaldat din Europa monitorizate anul trecut au indeplinit standardul de calitate „excelent” al Uniunii Europene, cel mai inalt si mai strict in ceea ce priveste apa pentru scaldat, in timp ce in cazul Romaniei procentajul este de 76%, se arata intr-un comunicat al Comisiei…