Stiri pe aceeasi tema

- Despre cum sa iți croiești drumul cu propriile forțe Actor absolvent al Universitații de Arte din Targu Mureș, și student la programul de masterat al aceleiași universitați in clasa lui Nicolae Cristache, Alexandru Stoicescu se afla in pragul de a pași spre un viitor remarcabil in meseria pe care a…

- Cotidianul Zi de Zi va invita sa faceți cunoștința cu Anda Tenie, o tanara ce a plecat de acasa, din Targu Mureș, cu incredere, curaj și bineințeles, cu o pasiune necontenita pentru matematica. Dupa ce a absolvit Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian", aceasta a fost admisa la Universitatea Columbia…

- Sașa Panzaru, o clujeanca cu origini basarabene care a urmat și a absolvit cursurile de actorie ale Universitații de Arte din Targu Mureș, ca șefa de promoție dupa trei ani de licența și doi ani de master, ne-a oferit gandurile ei in legatura cu anii de școala, cu planurile de viitor, unele despre greșeala…

- Interviu cu doi dintre performerii clubului CSM Targu Mureș, doi targumureseni care si-au incercat norocul peste ocean. Fangli Henrietta si Nicusan Daniel vorbesc despre cum s-au adaptat in Statele Unite ale Americii, despre scoala, sport, viata sociala, mancarea americana etc. (Video) Interviu cu doi…

- Cosmin Petruț, tanar absolvent al specializarii de Artele Spectacolului-Actorie din cadrul Universitații de Arte din Targu Mureș, a finalizat in vara lui 2022 studiile de licența ca șef de promoție cu media 9,85. Proaspatul actor iși trage originile din Oradea. Cosmin de cele mai multe ori are zambetul…

- Pe 18 iulie Oana Anamaria Federica va implini 15 ani și va juca la europene in aceeași zi. Adolescenta are sute de trofee la turnee naționale și internaționale, dar susținerea pentru a atinge performanțele a fost asigurata in proporție de aproape 100% de catre parinți. Acum, o posibila jucatoare de…

- Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Friedrich Schiller" din Targu Mureș a decis miercuri, 6 iulie, mutarea temporara a elevilor sai, pe perioada in care vor avea loc lucrarile de renovare și modernizare a școlii, in doua locații puse la dispoziție de municipalitate. "Prima dintre acestea…

- Emblematica nota de 10 a Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian" din Targu ureș și-a aratat mareția și anul acesta la examenul de Bacalaureat. Patru dintre elevii Colegiului au reușit sa obțina 10 pe linie la toate probele examenului. Echipa cotidianului Zi de Zi a avut onoarea sa stea de vorba…