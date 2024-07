Stiri pe aceeasi tema

- Fosta presedinta a Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi a anunțat ca o susține pe vicepreședinta Kamala Harris sa fie candidata Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale, transmite ABC News.

- Kamala Harris, vicepreședintele SUA, e increzatoare in șansele ei pentru alegerile prezidențiale.Happening Now: Tune in as we welcome the NCAA championship teams from the 2023 – 2024 season to the White House. https://t.

- Mai multe surse au declarat pentru Reuters ca echipa de campanie a lui Trump se pregatește de cateva saptamani pentru scenariul in care Biden renunța și Harris caștiga Nominalizarea partidului sau.

- Renunțarea lui Biden la nominalizarea democrata pentru președinția Statelor Unite in favoarea Kamalei Harris reprezinta o schimbare semnificativa. La o conferința democrata din Noiembrie 2016 ținuta la San Diego, George Soros, care a participat, a susținut propunerea ca dna. Kamala Harris sa fie susținuta…

- "Colegii mei democrați, am decis sa nu accept nominalizarea și sa-mi concentrez toate energiile asupra indatoririlor mele de președinte pentru restul mandatului meu. Prima mea decizie ca șii candidat nominalizat al partidului in 2020 a fost sa o aleg pe Kamala Harris ca vicepreședinte. Și a fost cea…

- Președintele SUA a dat-o din nou in bara, numindu-și partenera de tandem „vicepreședintele Trump" in loc de Kamala Harris, in timpul unei intalniri cu presa la finalul reuniunii Alianței Nord-Atlantice.

- Viktor Orban continua sa sfideze SUA și UE. Acesta intenționeaza sa zboare joi la Mar-a-Lago pentru a se intalni cu Donald Trump, a declarat pentru Guardian o sursa apropiata premierului maghiar, care incearca sa negocieze un acord de pace in Ucraina fara a consulta alte națiuni UE sau administrația…

- La prima ședința a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca de dupa alegeri au fost pe ordinea de zi nu mai puțin de 41 de proiecte de hotarari, propuse chiar la inițiativa Primariei. Este vorba de transferul unor terenuri, aprobarea unor planuri urbanistice, alocarea unor sume de bani și multe…