- Ministrul Italian de Interne considera, intr-un interviu pentru saptamanalul german der Spiegel, ca insași existența Uniunii Europene este in joc, in momentul unor aspre dispute legate de migranți intre liderii europeni, scrie AFP. "In anul viitor se va decide daca Europa unificata va continua sau nu…

- ”Disponibilitatea” si “puritatea” cocainei au crescut in Europa, unde productia de droguri s-a intensificat, arata un raport al Centrului European de Monitorizare a Drogurilor si Dependentei de Droguri (OEDT), publicat ieri. In preambulul raportului, este citat comisarul european pentru MIgratie si…

- O criza in Italia este cel mai de temut scenariu in privinta viitorului Europei. Politicienii si economistii tin pumnii la unison din 2012 incoace: «Doamne, fa in asa fel ca investitorii sa nu paraseasca Italia.» De ce? In special pentru ca Grecia, care reprezenta mai putin de 2% din PIB-ul zonei euro,…

- Romania a inregistrat un salt de 7,8% in ceea ce priveste puterea de cumparare, in 2017, cea mai mare crestere din Europa, reiese dintr-un studiu realizat de GfK, dat joi publicitatii. La nivel european, cercetarea de specialitate arata ca, anul trecut, fiecare cetatean din tarile Uniunii Europene…

- UE este pregatita sa se foloseasca de legislatie pentru a le interzice companiilor europene sa se supuna sanctiunilor SUA impotriva Iranului in dosarul nuclear, a declarat, ieri, comisarul european pentru Migratie si Afaceri Interne, Dimitris Avramopoulos. Blocul comunitar cauta mijloace de…

- Igor Dodon îi solicita premierului Pavel Filip sa-si dea demisia de onoare, dupa ce prim-ministrul a cerut ajutorul Uniunii Europene în formarea unei guvernari proeuropene la Chisinau, dupa alegerile parlamentare din noiembrie 2018. Ceea ce propune premierul Filip este un mod…

- Franta a urcat din nou pe podiumul european al productiei de automobile, fiind devansata doar de Germania si Spania. Anul trecut, Hexagonul a produs 1,675 milioane de masini (in afara de vehicule utilitare), potrivit Asociatiei Constructorilor de Automobile din Europa. Zece mii de unitati in plus fata…

- Eurodeputatul Jean-Marie Le Pen, care a fost exclus din Frontul National (FN), s-a inscris in partidul european neofascist Alianta pentru pace si libertate politica (APF, Alliance for Peace and Freedom). "Il primim pe Jean-Marie Le Pen intr-un moment de schimbari revolutionare in Europa - ghidul si…