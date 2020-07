Stiri pe aceeasi tema

- „Delicatele frumuseti ale vietii. Sfaturi despre dragoste si viata de la «Draga Sugar»“ de Cheryl Strayed, autoarea bestsellerului New York Times „Wild“, ecranizat cu Reese Witherspoon in rolul principal, va aparea de la 1 iulie, in librariile din tara. „Adevarul“ prezinta un fragment in avanpremiera…

- Prezenta trupelor americane in Germania este importanta pentru securitatea americana si europeana, a declarat marti ministrul german al afacerilor externe Heiko Mass dupa ce presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca vrea sa reduca puternic prezenta americana in Germania, informeaza AFP potrivit…

- Fostul presedinte George W. Bush a cerut marti Americii sa isi analizeze fara concesii "esecurile tragice", mentionand nedreptatea rasiala ce submineaza societatea americana, informeaza AFP.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 67: Sa ne trezim dracului la realitate! Nu mai…

- NASA și SpaceX au lansat cu succes in spațiu prima misiune umana de pe teritoriul Statelor Unite, dupa 9 ani de pauza. Evenimentul istoric marcheaza inca o premiera: este prima misiune a unei capsule dezvoltate de o companie privata care duce un echipaj uman pe Statia Spatiala. Source

- Actrita americana Drew Barrymore s-a asociat cu compania McCormick Spices pentru a dona 1 milion de dolari in beneficiul organizatiei de caritate No Kid Hungry, informeaza marti contactmusic.com. Donatia facuta de vedeta americana, in varsta de 45 de ani, si McCormick Spices, o companie alimentara specializata…

- Autor: Stelian ȚURLEA Sir Lawrence David Freedman, in varsta de 72 și ani, profesor la studii de razboi la King's College London , a fost descris drept „decanul studiilor strategice britanice și a publicat mai multe carți considerate esențiale in acest domeniu. Anul trecut am prezentat de altfel, la…

- Promoveaza-ți orașul online! Concurs Foto – Cu o fotografie nu scapam de pandemie, dar putem aduce zambete de bucurie Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Karolyi” organizeaza un concurs online prin care invita toți urmaritorii de pe facebook sau ai site-ului visitcarei.ro sa contribuie…