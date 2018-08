Stiri pe aceeasi tema

- FCSB s-a calificat in turul III preliminar al Europa League, dupa ce a caștigat pe teren propriu cu 4-0 in fața lui Rudar Velenje. In tur, steliștii au caștigat cu 2-0. FCSB va juca in turul III cu formația croata Hajduk Split, pe 9, in Croația, și 16 august, la București. ...

- FCSB s-a impus in returul cu Rudar Velenje, 4-0, in turul II al preliminariilor Europa League. FCSB va juca in turul III cu formația croata Hajduk Split, pe 9, in Croația, și 16 august, la București. "Am facut un joc bun in aceasta seara. Am marcat patru goluri și ne-am creat ocazii. Per total sunt…

- FCSB a facut un pas imens spre calificarea in turul III al preliminariilor Europa League, dupa victoria clara reușita azi in deplasare cu Rudar Velenje, 2-0. Urmatorul adversar al roș-albaștrilor va fi insa unul mult mai complicat. Cel mai probabil, echipa lui Dica se va duela cu Hajduk Split, locul 3…

- FCSB iși incepe aventura europeana cu un meci in Slovenia, cu Rudar Velenje, in turul 2 preliminar din Europa League. Prima manșa e transmisa in direct de la ora 18:30 pe Prima TV și liveTEXT+VIDEO pe GSP.ro. Rudar-FCSB va fi liveTEXT AICI In turul 3, invingatoarea acestei duble va intalni caștigatoarea…

- FCSB nu reprezinta un motiv de spaima pentru Hajduk Split, posibilul adversar din turul III, insa antrenorul lui Rudar Velenje, Marijan Pusnik, a vorbit la superlativ despre roș-albaștri inaintea duelului de joi din turul II al Europa League. Tehnicianul slovenilor a laudat-o pe FCSB, starnind nemulțumirea…

- Istvan Kovacs judeca posibilul adversar al FCSB in Liga Europa. Arbitru roman a fost desemnat sa conduca la centru duelul dintre Hajduk Split (Croația) și Slavia Sofia (Bulgaria), joi, de la ora 21:00, din preliminariile Europa League. Kovacs va fi asistat de Vasile Marinescu și Ovidiu Artene, in timp…

- FCSB si FC Viitorul, daca vor trece de turul al doilea preliminar, si Universitatea Craiova si-au aflat, luni, posibilele adversare din turul al treilea preliminar al Europa League la fotbal, potrivit tragerii la sorti de la Nyon. Astfel, vicecampioana FCSB, daca va trece de echipa slovena NK Rudar…

- Alexandru Cretu, care joaca de un an si jumatate in Slovenia, vorbeste despre trupa din Velenje: "e o echipa mica, Steaua a avut noroc, dar va fi o deplasare intr-un oras si intr-o zona superbe". Exista un fotbalist roman care o stie foarte bine pe Rudar Velenje si in general ceea ce se intampla in…