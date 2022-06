Stiri pe aceeasi tema

- Parcul Universitații Politehnice, așa cum este cunoscut campusul locuitorilor din zona, se deschide publicului dupa un an și jumatate in care accesul cetațenilor nu a fost permis, anunța primarul Ciprian Ciucu. Parcul este de fapt campusul Universitații Politehnice. Accesul cetațenilor in campus a fost…

- Companiile investesc enorm in cercetare și dezvoltare, caci invențiile asigura, pe langa progresul umanitații, venituri. Pentru a-și proteja aceste invenții, cei care le fac se asigura ca sunt și protejate legal, pentru a nu fi folosite de alții, prin patentare. Sursa: VisualCapitalist O comparație…

- SCAIUȘ – Procesatorul Dan Beg din Scaiuș a devenit o prezența constanta la targurile agricole din țara. Il recomanda calitatea celor 12 sortimente de zacusca pe care le produce, aromele dulcețurilor din fructe romanești ori ineditul „dulcețurilor” de ardei iute, ceapa roșie sau usturoi! Am pus ghilimelele…

- Fiecare vestimentație iși are povestea ei și imi place sa cred ca in spatele acesteia mereu se afla un meșter, intr-un atelier de croitorie, cu pernuța cu ace pe mana, cu centimentrul la indemana, foarfeca pe masa și zgomotul lin și bland al mașinii de cusut. Sunt amintiri din copilarie cand atelierul…

- PoliFest, cel mai mare eveniment dedicat tinerilor pasionati de tehnologie, incepe joi, la Universitatea Politehnica din Bucuresti, pe parcursul celor trei zile ale evenimentului studentii si liceenii putand sa se informeze in detaliu atat din perspectiva educationala, cat si in

- Județul Hunedoara ocupa locul 16 la acoperirea vaccinala anti-COVID, potrivit celor mai recente date publicate de Direcția de Sanatate Publica Hunedoara. 41,64% din populația eligibila, care reprezinta 46,69% din totalul locuitorilor județului, a fost vaccinata impotriva noului coronavirus.…

- Duminica, 3 aprilie 2022, ora 13, la școala din Treznea va avea loc lansarea carții scrise de Ileana Petrean-Paușan, „Doctorul Ioan Pușcaș, pentru viața fara bisturiu. Monografie”, volum aparut la Editura „Caiete Silvane” cu sprijinul Consiliului Județean Salaj și al Centrului de Cultura și Arta al…

- Cand 3 milioane de oameni pornesc intr-o direcție, unii, mult mai puțini, fac și drumul invers. La punctul de frontiera Isaccea, pe Dunare, dupa ce bacul cu zeci și zeci de refugiați se golește in Romania, cațiva oameni se urca pe el cu destinația Ucraina In portul de la Isaccea, Sasha așteapta bacul…