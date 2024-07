Stiri pe aceeasi tema

- Interviu cu ing. SILVIU STRASSER, director al I.J.S.F. Bacau — Ce ne puteți spune despre legumicultura județului Bacau in cincinalul trecut? — In cincinalul trecut, greu se putea vorbi despre o legumicultura moderna și intensiva in județul nostru, in adevaratul sens al cuvantului. Inca in 1974, pentru…

- Compozitorul timișorean Cari Tibor a fost distins recent cu premiul UNITER pentru cea mai buna muzica originala si sound design pentru spectacolul „Lumanarile dreptatii” al Teatrului Național din Targu – Mureș. „Și premiul a ajuns acasa, la Timișoara ! L-am pus langa celalalt. Cu ocazia asta aș vrea…

- Omul de afaceri Catalin Grigoriu acordat un interviu ziarului Evenimentul Zilei, in care și-a manifestat sprijinul pentru Valentin Ivancea, candidatul PSD-PNL la Primaria Bacau. Economist de profesie, absolvent al specializarii Finanțe, la o universitate din Montreal, Canada, Catalin Grigoriu este un…

- Legendara formație Celelalte Cuvinte a susținut un concert de zile mari la sfarșitul saptamanii trecute la M2 Event Venue in Timișoara, in cadrul caruia muzicienii au cantat – așa cum era de așteptat – o serie de piese cunoscute din bogata discografie a trupei, spre mulțumirea fanilor. Dupa recital,…

- Campania electorala din aceasta primavara l-a adus pe omul de afaceri și politicianul Viorel Catarama in Bacau, unde promoveaza PNL și candidații liberali. „Sunt venit pe banii mei, nu vreau nimic in schimbul activitații mele. Sunt bacauan și vreau sa ajut, intr-un moment greu. Am venit cu un mandat…

- Slujba de sfințire a Bisericii Buna Vestire-Catedrala Mica din Targu a Mureș a avut loc astazi, 12 mai, de la ora 9.00. Credinciosii au avut bucuria ca duminica, 12 mai, sa-l aiba in mijlocul lor pe intaistatatorul eparhiei noastre, pe Inaltpreasfintia Sa Arhiepiscopul nostru Irineu al Alba Iuliei,…

- In perioada 21-23 iunie, Insula de Agrement din Bacau va fi gazda primului festival de blues din oraș. Un eveniment care, sunt convinși organizatorii, va prinde radacini in orașul lui Bacovia. Despre ce inseamna „Insula de Blues”, despre activitațile ce vor avea loc pe langa muzica de cea mai buna calitate,…

- Agricultorii spera ca acest deficit sa fie suplinit de ploile ce se anunța zilele urmatoare. Valul de frig de luna trecuta a afectat puțin vița de vie și pomii fructiferi, mai ales cele din curțile oamenilor. Nu insa și culturile mari, fiindca floarea deja se scuturase iar fructele au inceput sa se…