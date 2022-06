Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Municipal „Bacovia” anunța cu bucurie premiera spectacolului „LA CENERENTOLA sau CENUȘAREASA, povestita altfel dupa Gioachino Rossini” a secției Animație. Primele doua reprezentații vor avea loc in zilele de 2 și 3 iulie a.c., de la ora 11.00. Scenariul acestui spectacol dedicat intregii familii…

- Teatrul Municipal ”Bacovia” pregatește pentru inceputul lunii iulie o noua premiera a stagiunii 2021 – 2022 a Secției de Animație: ”LA CENERENTOLA sau CENUȘAREASA, povestita altfel”, dupa Gioachino Rossini. Este un proiect complex, inedit, care reunește in Bacau nume importante ale scenei romanești…

- Elevi de clasa primara de la Colegiul ”N.V. KARPEN” Bacau au invațat lecții importante de viața prin teatru, coordonați de actrița Andreea Sandu, de la Secția de Animație a Teatrului Municipal ”Bacovia”. Multe ore de repetiție, un grup de copii și un regizor de excepție – Andreea Sandu – și, ca rezultat,…

- Teatrul Municipal ”Bacovia” pregatește pentru inceputul lunii iulie o noua premiera a stagiunii 2021 – 2022 a Secției de Animație: ”LA CENERENTOLA sau CENUȘAREASA, povestita altfel”, dupa Gioachino Rossini. Este un proiect complex, inedit, care... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- – Interviu cu prof. dr. Mihai BOTEZ STANCARU, scriitor – – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? – In finalul unei lucrari de notorietate despre ,,Structura liricii moderne”, H. Friedrich concluziona: ,,Poeții sunt singuri cu limbajul. Dar tot el…

- Sinaxarul ne poziționeaza tot spre Inviere. Pentru a ne lumina intru ințelegerea faptului ca Biserica nu este exclusivista ori, mai rau, misogina. Și a ne incredința, prin textul Evangheliei zilei (Marcu 15, 43-47; 16, 1-8), de acea icoana de mare preț lasata noua la indemana: chipul femeii creștine…

- Salariații companiei Aerostar, din Bacau, au fost timp de trei zile invitați sa vizioneze, la Teatrul Municipal „Bacovia”, piesa „Zapezile de altadata” de Dumitru Solomon, regizata de Marius Gilea. Aceasta este una dintre acțiunile prin care compania marcheaza 69 de ani de cand și-a deschis porțile…

- – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? – Cuvantul este elementul primordial al lumii, ca și al operelor. Și nu doar al celor de natura verbala. „La inceput a fost Cuvantul” este versetul fundamental al Carții, prin el ințelegem apariția acestei lumi. Scriitorul…