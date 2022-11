Stiri pe aceeasi tema

- Responsabilitatea pentru incidentul din Polonia, unde doi oameni au murit dupa explozia unei rachete ratacite lansate in razboiul Rusiei cu Ucraina, ramane inca sa fie stabilita, dar modul in care tarile au reactionat la acest eveniment, inainte ca faptele sa fie pe deplin cunoscute, a fost revelator…

- Vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk, care detine si functia de ministru pentru reintegrarea teritoriilor temporare ocupate, a declarat pentru Corriere della Sera ca Ucraina nu va face concesii in fata Rusiei si ca se va putea vorbi despre inceperea negocierilor cu Moscova doar dupa ce rușii vor…

- „MAE subliniaza ca razboiul de agresiune declanșat de Rusia la 24 februarie reprezinta o incalcare grava și brutala a principiilor de drept internațional, inclusiv a suveranitații și integritații teritoriale ale Ucrainei.In acest context, Romania reafirma susținerea sa ferma pentru independența, suveranitatea…

- Polonezii protesteaza din nou la adresa Rusiei. Locuitorii din Varsovia au reactionat la recentele anexari de teritorii ucrainene de catre Kremlin, iar marsul lor a facut valva in toata lumea. Mai multe ONG-uri au organizat un referendum fictiv privind ”anexarea” ambasadei Rusiei la Varsovia pentru…

- Istoricul și teoreticianul Francis Fukuyama a scris luni, 3 octombrie, cateva cuvinte referitoare la posibile evoluții vitale legate de Rusia. Intr-o postare sumara pe Twitter, Fukuyama a scris doar „Un colaps mult mai mare al Rusiei va avea loc in zilele urmatoare”, fara a oferi lamuriri. Observatorii…

- Un raport publicat joi de Human Rights Watch (HRW), organizație non-guvernamentala globala care apara drepturile omului cu sediul central la New York, evidențiaza dovezi ale relocarii forțate și ale abuzurilor comise de Rusia asupra civililor in Ucraina ocupata, relateaza The Moscow Times."Transferul…

- Armand Gosu crede ca sfarsitul presedintelui rus Vladimir Putin poate veni intr-un an, un an si jumatate cel mult, precizand și cum ar fi scoaterea acestuia din scena. Gosu a fost intrebat, duminica, la emisiunea Insider Politic de la Prima Tv, cum crede ca va sfarsi Putin, daca va fi dat jos de popor,…

- Intr-o postare pe Facebook, comentatorul politic Cozmin Gușa apreciaza ideile prezentate de Aleksander Dughin, in timpul vizitei pe care acesta a facut-o la București, in 2017, relateaza Știri pe Surse. Ultranaționalistul rus Aleksander Dughin, a carui fiica a murit in urma unui atac cu bomba, a lansat,…