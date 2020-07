Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum arata rezultatele referendumului, rușii au aprobat cu o majoritate de peste 70 la suta modificarea Constituției. Amendamentul care ii permite liderului de la Kremlin sa inceapa un nou ciclu prezidențial a fost invelit intr-o poleiala.

- Rusia a adoptat vasta reforma constitutionala ce ar urma sa-l autorizeze pe Vladimir Putin sa ramana la Kremlin pana in 2036, un referendum denuntat de opozitie care apreciaza ca este o manevra pentru a-si mentine controlul asupra tarii, scrie AFP. Rusii au validat cu 74,1% din voturi…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, nu a exclus posibilitatea de a candida din nou pentru functia de presedinte al tarii, in cazul in care alegatorii aproba printr-un referendum modificari constitutionale care sa-i permita sa ramana la Kremlin dupa 2024 cand i se incheie actualul mandat, transmit DPA,…

- Cinci redactori adjuncți ai principalului cotidian economic rus Vedomosti și-au dat demisia luni, dupa luni întregi de conflict cu noul editor acuzat de cenzura dupa preluarea ziarului, relateaza AFP.Vedomosti este considerata una dintre ultimele voci independente printre mass-media, pe fundalul…

- CHIȘINAU, 30 mai - Sputnik. Președintele Rusiei susține ca in multe state a fost necesara anularea restricțiilor impuse in contextul pandemiei COVID-19. Și asta pentru ca de acest lucru depinde in mod direct economia. © AP Photo / Alvaro BarrientosSpania, relaxare restrictii: ce se intampla de la…

- Biserica ortodoxa rusa a renuntat sa mai instaleze o fresca in care este reprezentat presedintele Vladimir Putin intr-un lacas de cult in constructie in apropiere de Moscova, a indicat vineri un reprezentat al clerului, scrie AFP, potrivit news.ro."Potrivit dorintei sefului statului, comitetul…

- Un expert in securitate a declarat ca noua criza lovește „in toate punctele slabe ale lui Putin . Medici prost platiți demisioneaza in masa, temandu-se pentru viața lor dupa ce au primit ordin sa trateze pacienți atinși de coronavirus fara echipament de protecție adecvat, intr-un sistem de sanatate…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a promulgat legea care simplifica procedura de obtinere a cetateniei Federatiei Ruse. De acum incolo, cetatenii straini care doresc sa obtina si cetatenia rusa nu vor mai trebui sa renunte la cetatenia altui stat.