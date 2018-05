Stiri pe aceeasi tema

- "Romania nu are ganduri sau dorințe de apropiere de Est și noi nu incurajam o apropiere de Rusia. Dimpotriva pentru noi este foarte important ca flancul estic al NATO sa fie intarit, Marea Neagra sa fie considerata o zona de maxima importanța strategica pentru NATO", a dat asigurari Liviu Dragnea…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat, in presa straina, ca lupta anticorupție din Romania a mers prea departe, pana la a face represiuni asupra unor demnitari. „Cel mai puternic politician al Romaniei”, așa cum este catalogat Liviu Dragnea, a declarat, citat de presa straina,…

- Liviu Dragnea a acordat marti, 10 mai, un interviu agentiei americane de presa The Associated Press. Liderul PSD, numit de jurnalistii de peste ocean "cel mai puternic politician din Romania", sustine ca lupta anticoruptie a mers prea departe. Agentia americana nu uita sa mentioneze ca Dragnea a…

- Primarul Timisoarei Nicolae Robu refuza sa accepte ideea potrivit careia Cluj-Napoca este principalul pol IT din Romania. Robu sustine ca Timisoara este „fruncea” in IT, Clujul fiind superior Timisoarei doar la capitolul infrastructura sportiva si pentru evenimente.

- „Categoric, nu. Nu au nicio legatura masurile fiscale adoptate de Guvern - ca nu e vorba de o revoluție - cu nivelul bugetelor locale. Nu am fost niciodata de acord și nu o sa fiu nici in continuare sa susțin modificarea unui act normativ, o lege de exemplu, care sa mareasca impozitele și taxele locale.…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri, în cadrul prezentarii bilantului pe 2017, ca demersul de a lupta împotriva coruptiei a fost puternic contestata."Este un moment în care analizam ce am facut bine, analizam ce nu am facut bine, ce am…

- Cum a ajuns Laura Codruta Kovesi sa intruchipeze mitul femeii care s-a maritat cu justitia, sub binecuvantarea Statului de drept Metamorfoza luptei anticoruptie Cand se va face autopsia luptei anticoruptie din Romania, foarte probabil istoricii insarcinati cu aceasta munca vor ajunge la concluzia ca una…

- PNL susține ca datele economice arata ca guvernul nu va putea sa faca fața cheltuielilor bugetare, iar in aceasta situație, liberalii se aștepta ca de la vara PSD sa decida majorarea taxelor și impozitelor. Senatorul Iulian Dumitrescu, prim-vicepresedinte PNL, sustine ca PSD va fi obligata sa apeleze…