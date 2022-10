Stiri pe aceeasi tema

- Ce vedete au susținut inaugurarea Via Transilvanica, drumul care strabate toata Romania Via Transilvanica este un proiect marca Tașuleasa Social, un drum de lunga distanța, de la Putna la Drobeta Turnu-Severin. „Drumul care unește Romania” a fost supranumit. Un drum cu o distanța de 1.400 de kilometri…

- Drumul care unește a adunat sambata, 8 octombrie, in Piața Cetații din Alba Iulia aproximativ 12.000 de persoane pasionate de drumeție, natura și tradiții. Frumusețile neștiute ale Romaniei pot fi descoperite de acum inainte cu ajutorul celor 1.400 de kilometri ce strabat țara in diagonala, de la Putna…

- Tibi și Alin Ușeriu impreuna cu prietenii Via Transilvanica au luat la pas drumul care leaga țara dintr-un capat la altul, iar acum au ajuns la final. Acum o luna dezile, din nordul Romaniei, Tibi Ușeriu și o gașca de prieteni, iubitori și pasionați de drumeții, au pornit intr-o cursa de 1400 de kilometric…

- Via Transilvanica este finalizat și devine oficial primul traseu de lunga distanța din Romania, care traverseaza țara de la Putna la Drobeta-Turnu Severin.Odata cu finalizarea amenajarii traseului și lansarea tronsonului din Alba, pe data de 8 octombrie va avea loc și deschiderea oficiala Via Transilvanica.…

- Via Transilvania este finalizat. Traseul de lunga distanța destinat drumeției pe jos, cu bicicleta sau calare, care traverseaza 7 regiuni cultural-istorice din Romania mai are foarte puțin și va fi inaugurat. Ultimul tronson amenajat este cel din Alba, urmand a fi marcata finalizarea lui la Alba Iulia,…

- Ultramaratonistul Tibi Ușeriu, alaturi de mai mulți sportivi amatori au pornit in alergare luni, 12 septembrie, pe Via Transilvanica de la Putna spre Drobeta-Turnu Severin.Luni, 12 septembrie, Tibi Ușeriu a pornit in pas alergator pe cel mai lung traseu de drumeții din Romania, Via Transilvanica, cu…

- Tașuleasa Social in parteneriat cu organizația germana Die Johanniter au organizat, inca din primele zile ale razboiului din Ucraina, un hub umanitar la Bistrița. Acesta a fost amenajat pe strada Simion Mandrescu, intr-o hala imensa, pusa la dispoziție de Indemanarea Construct SA. „Au fost luni de zile…

- Lucian Oțoiu, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia, pregatit de catre antrenorul Ovidiu Panazan, a caștigat medalia de argint la Campionatul European de Powerlifting Impins din Culcat, ce se desfașoara in perioada 1-8 august la Budapesta, Ungaria. Lucian Oțoiu a concurat la Masters 2 (sportivi…