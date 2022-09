Stiri pe aceeasi tema

- CARANSEBEȘ – Prezent sambata la Caransebeș ca sa nu apara surprize la alegerea lui Felix Borcean ca șef al PSD-ului municipal, prim-vicepreședintele social-democrat Sorin Grindeanu a reluat unele din temele de campanie din 2020, lansand un atac dur spre Romeo Dunca și liberalii din Caraș-Severin! In…

- Ludovic Orban, Lucian Bode și Sebastian Burduja sunt politicienii care au semnat hotararea de Guvern de la finalul anului 2020 prin care statul a garantat un imprumut de peste 60 de milioane de euro companiei aeriene Blue Air. Potrivit actului, Blue Air a garantat, la randul ei, cu o padure de aproape…

- • (Interviu cu Andreea Sava, Coordonator programe de educatie Asociatia „Tine de Noi”) Asociatia “Tine de Noi” este o organizatie care isi propune sa creeze comunitati active in domeniul politicilor publice economice, educationale si in domeniul energiei si constituirea unui spatiu de dezbatere in societate…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca in cazul Blue Air ar trebui sa intervina institutiile statului, pentru ca problemele sa fie rezolvate. „Este o companie privata. (…) Nu credeti ca institutiile statului roman ar trebui sa intervina, sa faca lumina? Totusi, sunt peste 200.000 de romani care…

- O companie aeriana privata anunta ca va relua zborurile de la Chisinau la Moscova din 1 octombrie. Operatorul sustine ca a luat aceasta decizie ca urmare a numeroaselor solicitari din partea moldovenilor care lucreaza in Rusia si vor sa revina acasa.

- Ministrul Transporturilor anunța schimbari radicale la conducerea Metrorex. Sorin Grindeanu a declarat ca pana la finalul acestui an Metrorex va ave un nou director general și un nou Consiliu de Administrație. Grindeanu acuza ca aceștia sunt raspunzatori pentru numarul tot mai mic de garnituri scoase…

- Cu aproximativ 17% din livrarile sale provenite din Rusia, Franta este mai putin dependenta de gazele rusesti decat unii dintre vecinii sai, dar guvernul a pregatit planuri de urgenta. O intrerupere este deosebit de problematica acum, deoarece productia de energie nucleara a Frantei ar avea dificultati…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat cu mandrie ca Romania va aloca 9 milioane de dolari pentru a ajuta compania privata americana NuScale sa iși dezvolte proiectul reactoarelor modulare. Un fel de donație in afara vreunei relații contractuale, bazata pe memorandumuri secrete, fara valoare juridica. Banii…