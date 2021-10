Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Luminita Barcari si-a anuntat joi retragerea din grupul parlamentar PNL începând de la 1 noiembrie, astfel ca numarul parlamentarilor care în ultimele zile au luat astfel de decizii se ridica la opt, informeaza News.ro. Ea precizeaza ca ramâne membru PNL.”Începând…

- La inceputul acestui an, Comisia Europeana a inițiat procedurile de revizuire a așa-numitei Directive pentru Accizarea Tutunului, necesara pentru combaterea contrabandei și evaziunii fiscale și pentru taxarea judicioasa a produselor din tutun. Nu mai puțin de 7.262 de respondenți, printre care majoritatea…

- Autoritatile talibane din orasul Herat, situat in vestul Afganistanului, au ucis patru presupusi rapitori si le-au atarnat cadavrele in public pentru a-i descuraja pe altii, a declarat sambata un oficial guvernamental local, conform Reuters. Sher Ahmad Ammar, viceguvernator al orasului Herat,…

- PSG ramane lider in Ligue 1, dupa ce a obținut al șaptelea succes consecutiv in acest sezon, scor 2-1, pe terenul lui Metz. Achraf Hakimi a fost eroul parizienilor, cu o „dubla”. Mauricio Pochettino nu l-a putut folosi pe Leo Messi in deplasare de la Metz. Starul argentinian, accidentat, nu a facut…

- Recomandari FMI pentru Romania Foto arhiva Cea mai importanta politica economica pe care trebuie sa o urmeze acum România este o implementare rapida a campaniei de vaccinare anti-COVID-19, spun directorii executivi ai Fondului Monetar International. Ei recomanda autoritatilor române sa…

- Botezat de un brașovean „Primarul papadie”, dupa ce in primavara giratoriile au fost vaduvite de spectacolul lalelor, Allen Coliban se arata „nedumerit”, intr-un interviu, de ce sunt probleme cu gospodaria comunala, intrucat sunt aceleași contracte, aceleași firme, aceiași oameni ca și in anii trecuți.…

- Nivelul apel in lacul din preajma orașului Comrat a crescut cu un metru, dupa precipitațiile abudente din ultimele zile. Angajații IGSU lucreaza la fața locului pentru a preveni un eventual risc de revarsare a apei.

- Instanța care a condamnat-o la inchisoare pe femeia din Dej care și-a lasat copilul sa moara, mancat de viermi, și-a motivat decizia. Tribunalul Cluj a condamnat-o pe femeie la 18 ani și doua luni de inchisoare cu executare dupa ce, dupa cum a aratat instanța citand din actul de sesizare, intre 29 iunie…