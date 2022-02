Stiri pe aceeasi tema

- Rusia „a atacat o tara pacifista fara sa fi fost provocata si fara nicio scuza credibila”, a declarat joi premierul britanic, Boris Johnson, adaugand ca ”cele mai mari temeri” și toate avertismentele de pana acum s-au adeverit, potrivit News.ro, care citeaza CNN.Intr-un discurs televizat, premierul…

- In cursul dimineții de joi, Vladimir Putin a transmis un discurs surpriza prin intermediul caruia și-a anunțat atacul iminent impotriva Ucrainei, marcand astfel inceputul celui mai mare razboi din Europa de la 1945. In acest moment, tensiunile in Ucraina ating cote maxime, in timp ce cetațenii incearca…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a organizat, vineri seara, o videoconferinta cu liderii Romaniei, Canadei, Marii Britanii, Frantei, Germaniei, Italiei, Poloniei, Uniunii Europene si NATO. Rusia va plati „un pret extrem de mare” in cazul unui atac militar impotriva Ucrainei, a avertizat presedintele…

- Analiza mai atrage atentia ca Rusia a mobilizat 150.00 de soldati la granita cu Ucraina incepand din toamna. Unitati din toate districtele militare si parti ale armatei au fost mobilizate in acest scop, subliniaza serviciul de informatii externe, potrivit DPA, anunța Agerpres."Este cea mai mare mobilizare…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, susține ca, pentru prima data de la finalul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, exista riscul izbucnirii unui razboi tradițional in Europa. „NATO nu poate privi pasiv la aceasta intensa și agresiva acumulare de trupe și de tehnica militara la granițele Ucrainei”…

- „In ultimele zile, i-am spus clar Belarusului ca, daca permite utilizarea teritoriului sau pentru un atac impotriva Ucrainei, va suferi o riposta rapida si ferma din partea Statelor Unite si a aliatilor nostri”, a avertizat in fata presei purtatorul de cuvant al diplomatiei americane, Ned Price, informeaza…

- Forțele ruse inconjoara acum Ucraina din trei parți, iar oficialii occidentali se tem ca o operațiune militara ar putea incepe chiar in aceasta luna, relateaza The New York Times intr-o analiza inaintea unor noi negocieri Rusia vs SUA pe marginea starii de securitate din Europa de Est. Cu toate evoluțiile…