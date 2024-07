Stiri pe aceeasi tema

- „SAJ Sibiu a intervenit de urgenta in aceasta seara, la ora 19,32, cu un echipaj de tip C (medic), la un barbat aflat in stare de inconstienta pe strada Nicolae Balcescu in Sibiu. Barbatul, performer in cadrul FITS, de aproximativ 55-60 de ani, se afla in stop cardio-respirator", a transmis Ambulanța…

- Cand spunem „Alo, Generația Pro!”, ne vine in minte automat numele Gianina Corondan, una dintre primele vedete ale ProTV-ului, iar cei care o știu inca... The post INTERVIU | Gianina Corondan, despre „potențialul turistic imens” al Aradului, despre teatru, televiziune și ce mai e „underground” sau „instagramabil”…

- Unul dintre puținii artiști care nu s-au sfiit niciodata sa semnaleze problemele cu care se confrunta societatea și nedreptațile clasei politice, Marius Manole spune ca acțiunea piesei „Opera de trei parale“ inca se repeta și traim in timpurile celor rai, care, totuși, cad in picioare Antoaneta Banu

- Fostul președinte al Romaniei, Ion Iliescu, a transmis un mesaj emotionant dupa moartea actorului Costel Constantin, la 81 de ani."Am aflat cu tristețe ca ultimul "Apus de soare" al lui Costel Constantin nu mai e doar numele unei piese remarcabile, ci și al unei dispariții regretabile. Un talent extraordinar…

- Comunicat INTERVIU Corneliu Mureșan: Cu buna credința, pentru Alba! E nevoie de un schimb de generații la Consiliul Județean „Este nevoie de un schimb de generații in administrația județeana. Generația mea are obligația de a ingriji ce au construit parinții și bunicii noștri și de a dezvolta județul…

- Robert Ilyes, fost mijlocaș important la Rapid, pune oscilațiile echipei din acest sezon pe seama ADN-ului alb-vișiniilor: „Asta-i spiritul clubului, știm foarte bine”. Antrenorul care lupta cu Csikszereda pentru promovare așteapta ca giuleștenii sa aiba un cuvant greu de spus campionatul urmator. ...