Stiri pe aceeasi tema

- Liderii G7 se aduna in Germania intr-o reuniune care se anunța a fi dominata de Ucraina și de consecințele invaziei, de la penuria de energie la criza alimentara. Intre timp, Zelenski spune ca Ucraina va recaștiga toate orașele pe care le-a pierdut. Se așteapta ca liderii sa incerce sa arate un front…

- Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a susținut, vineri, o conferința de presa dupa ce țara a primit statutul de țara candidata la Uniunea Europeana. „Suntem o țara mica, vulnerabila care va fi in mai multa siguranța in familia UE, unde putem conta pe susținerea tuturor membrilor”, a precizat…

- Uniunea Europeana a Radiodifuziunii a anunțat vineri ca festivalul Eurovision 2023 nu va putea fi organizat in Ucraina, menționand ca Marea Britanie ar putea sa gazduiasca concursul, informeaza News.ro. „Avand in vedere razboiul care are loc dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, EBU a evaluat situatia…

- Pana la sfarșitul anului, importurile de petrol rusesc in Uniunea Europeana vor fi reduse cu 90 la suta. Rusia incearca sa ocupe intregul Donbas, format din Lugansk și Donețk și ataca puternic orașele Severodonetk și Lisihansk de pe malul raului Severski Doneț. „Aceste sanctiuni vor avea un impact negativ…

- Anuntul a fost facut de premierul bulgar Kiril Petkov, la summitul aflat in desfasurare la Bruxelles, informeaza Agerpres , care preia CNN. Premierul bulgar Kiril Petkov a precizat ca exceptia va oferi Bulgariei un ragaz de timp pentru a-si adapta rafinariile sa proceseze petrol din alte surse. Liderii…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Reghei Lavrov, a anunțat care este prioritatea absoluta a Rusiei in Ucraina, pe care a invadat-o la sfarșitul lunii februarie și a declanșat un razboi care la Moscova e numit „operațiune speciala”. Agenția rusa de știri Interfax a scris despre declarațiile lui Lavrov…

- Miercuri, premierul slovac Eduard Heger a avertizat ca țara sa va fi urmatoarea ținta daca Rusia va caștiga razboiul din Ucraina și a criticat membrii Uniunii Europene care nu accepta sa-și reduca dependența de sursele de energie din Rusia, in cadrul intalnirii cu oamenii de faceri prezenți la Forumul…

- ”Abia astept sa ajung la Kiev”, scrie Ursula von der Leyen, care publica o imagine in care apare impreuna cu Josep Borrell si premierul slovac, pe peronul unei gari, alaturi de un tren in culorile ucrainei. ”Ma duc la Kiev”, anunta, la randul sau seful diplomatiei europene. Sefa CE a anuntat aceasta…